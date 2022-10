Pin dice que las claves del Covirán Granada-Obradoiro serán el rebote y los triples

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, citó el control del rebote y la defensa de los triples como las claves para que su equipo pueda superar este sábado al Monbus Obradoiro, un conjunto que “está un paso por encima” en cuanto a plantilla en relación a otras temporadas.

Pin afirmó este viernes en rueda de prensa que han completado una “buena semana de entrenamientos” en la que destaca la “progresiva incorporación” al trabajo del alero serbio Dejan Todorovic.

“Es una buena noticia para todos porque es otro jugador más en dinámica. La idea es que haga entrenos completos la próxima semana y que pueda volver ante Unicaja o Breogán”, agregó el técnico, quien tendrá que hacer un descarte para cada partido cuando regrese el serbio al haber renovado por dos meses más el escolta estadounidense Prince Ali.

Pin espera que no les afecte “a nivel deportivo” el hecho de no haber podido utilizar para entrenar el Palacio de los Deportes, lo que ha convertido la semana en “rara” al tener que “cambiar rutinas”.

Sobre el Monbus Obradoiro, comentó que “a diferencia de otras temporadas, está un paso por encima en cuanto a plantilla”, ya que cuentan con “jugadores que juegan muy bien y un base de Euroliga”, en referencia al francés Leo Westerman.

“Para nosotros, Obradoiro puede ser un buen ejemplo como club y como equipo. Van con calma, hacen las cosas bien y creen en ellos mismos en las buenas y en las malas”, añadió sobre el rival.

Pin citó como las claves del choque de este sábado el control del rebote y los lanzamientos triples de los gallegos, ya que tienen “siete jugadores con más de un triple metido por partido y buenos porcentajes”.

“Si no les punteas los tiros o bajas sus porcentajes con buenas defensas, juegan fácil”, comentó sobre los tiros de tres, agregando que si el Obradoiro controla el rebote “juega a campo abierto y hace bien las transiciones”.

Las cosas a mejorar

“Tenemos que mejorar como equipo a nivel defensivo. Si no somos solidos en la línea exterior, va a ser muy complicado porque si juegan fácil y no les presionas, van a anotar. Tenemos que hacer una defensa colectiva, dar todos un paso adelante en esta faceta, es una cuestión de equipo no sólo de los aleros”, sentenció Pin.

En ataque admitió que van a insistir en “jugar a campo abierto” porque no tienen “el talento individual o tanto físico en el cinco contra cinco estático como otros equipos”.

El técnico del Covirán Granada cree que los suyos cada vez hacen las cosas “un poco mejor” y están “más adaptados a nivel físico” a la Liga Endesa, concluyendo que cuando ganan no son “los mejores” ni son “los peores” cuando pierden.