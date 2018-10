Las Palmas deja escapar el triunfo

El Mallorca tuvo que anular la desventaja de dos goles que tuvo en la primera parte para rescatar un punto en Son Moix (2-2) ante un Las Palmas errático en defensa y falto de puntería en la reanudación, periodo en el que tuvo las ocasiones más claras para romper el empate. El primer tiempo fue trepidante con cuatro goles marcados, dos por cada equipo. Las Palmas tardó trece minutos en colocarse con 0-2 en el marcador con tantos de Rafa Mir y Rubén Castro, y el Mallorca tan solo los últimos tres, con dianas de Lago Junior y Stoichkov, para irse al descanso con el partido empatado.

La contundencia que mostraron los de Manolo Jiménez arriba no fue la misma en defensa. El primer gol mallorquinista fue un fallo del meta Raúl Fernández, que no pudo blocar un disparo flojo de Fran Gámez, y lo dejó suelto para que marcara Lago Junior, y en el segundo tanto local Stoichkov se adelantó a la zaga en el área pequeña y solo tuvo que estirarse para empatar. En la reanudación los canarios no supueron aprovechar sus ocasiones.