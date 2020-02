El Peligros exhibe carácter en Cádiz

El Sima Peligros está empeñado en ilusionarse con el play off de ascenso. El conjunto rojiblanco consiguió tres puntos de oro gracias a su victoria en la pista del Cádiz por 2-3. El cuadro de Ramón Balboa tuvo que sufrir de lo lindo en un encuentro que estuvo dominado por su rival. El equipo queda empatado en la quinta plaza y a un punto de la cuarta plaza tras una jornada redonda.

El partido empezó mucho mejor para el bloque local, que disfrutó de acercamientos e incluso de una triple ocasión en el intervalo del primer acto. El Peligros aguantó el trago inicial y consiguió adelantarse pasado el cuarto de hora de juego con un trallazo de Miyi. El 0-1 al descanso era un premio muy valioso.

Tras el receso, el Cádiz quiso salir del vestuario con la misma energía, pero las ocasiones se repartieron más en un ida y vuelta precioso para el espectador. Los porteros brillaban con fuerza, pero el segundo mazazo llegó del lado rojiblanco. José Ángel salvó un mano a mano en el 29’ y al siguiente minuto Jesús finalizó un contragolpe de manual. La reacción gaditana llegó rápidamente con un tanto de Álvaro Otero. La alegría duró poco o nada a los locales, pues en el minuto 33 Juanmi firmó el 1-3 para dar aire a los de Balboa.

El Cádiz no dudó y tiró de juego con portero jugador para buscar el empate a la desesperada. José Ángel realizó un paradón a un primer intento, pero no pudo hacer nada a un disparo lejano de Cucu que volvió a poner todo en un puño. Joselito tuvo una ocasión para empatar en el 37’, pero no acertó a rematar a puerta. Los rojiblancos trataron de dar algún susto a los amarillos, pero sólo sacaron la quinta falta rival. Finalmente los tres puntos volaron a Granada para alegría peligreña.