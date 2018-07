'Peque', renovada

El Grupo Hafesa RACA Granada sigue configurando su plantilla de cara a su segunda campaña en Liga Femenina 2. La alero Conchi Cerqueira, 'Peque', se ha convertido en la tercera renovación del equipo de Quique Gutiérrez, que seguirá contando con la experiencia en la que será su quinta campaña consecutiva en el conjunto colegial.

'Peque' volvió a ser importante en el estreno del equipo de Ramón y Cajal en la segunda categoría del baloncesto nacional femenino. Y es que la jugadora gallega cuenta con una gran experiencia en superior categoría, después de haber jugado militado ocho temporadas en la primera división, siendo campeona de Liga, así como dos veces campeona de la Copa de la Reina. Cerqueira también disputó competiciones europeas con la camiseta de Costa Naranja, equipo con el que fue subcampeona de la Euroliga femenina en la temporada 94/95, además de tercera en el Mundial de Clubes.

La jugadora del RACA no se marca "límites" en la nueva temporada del conjunto granadino en Liga Femenina 2, aunque reconoce que será una campaña "muy dura" por la calidad que presentan en sus plantillas todos los equipos que componen el Grupo B, además de porque "los dos descendidos" de la máxima categoría se medirán a las de Quique Gutiérrez.

En este sentido también hace referencia a que el equipo colegial ya no será "una sorpresa", después de que la pasada temporada fuera la del debut. "Me encantan los retos y me lo tomaré como tal. No quiero ponerme límites, intentaremos llegar lo más alto y será divertido", añadió.

Por su parte, el entrenador del equipo granadino, Quique Gutiérrez, se mostró "encantado" por la renovación de la alero gallega por una temporada más y esperó que "lo disfrute", ya que considera que "el sacrificio y el esfuerzo que hace por poder seguir jugando" es alto.

Y es que la consideración del técnico sobre la veterana jugadora es importante: "Es un ejemplo, siempre tiene ganas de entrenar y competir. A pesar de los muchos años que lleva haciendo deporte y habiendo jugado al máximo nivel, no pierde las ganas ni la ilusión por trabajar. Además, nos aporta un tiro exterior que el año pasado fue muy importante para nosotras".