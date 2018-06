Proceso de reclusión voluntaria

Lo que al principio era una magna fortaleza con el paso de los días se convirtió en una bunkerización extrema. Ésa fue la reacción de la selección española a las críticas surgidas tras su deficiente fase de grupos del Mundial, la elección de un camino que se remonta a tiempos pasados.

"Hemos recibido muchas críticas, más de la cuenta. Llevamos dos años sin perder. Pero no nos hace bien si se nos cuestiona tanto. Queremos evadirnos, juntarnos. Lo que queremos es dar una alegría a nuestra afición", manifestó el lateral Dani Carvajal.

Los jugadores están con el entrenador, a pesar de que despierte dudas para otros

Son días extraños en Krasnodar, una previa poco estimulante en vísperas del partido del domingo ante la anfitriona Rusia en octavos de final del Mundial. La bola de nieve fue creciendo y ayer se mostró imparable en su recorrido a la espera de que un buen resultado aplaque unos ánimos inesperadamente agitados.

El defensa Jordi Alba encendió la llama hace una semana cuando le dijo a la prensa: "Esperad un poco a darnos palos".

Luego llegó el partido ante Marruecos, cuando Thiago Alcántara dejó a los periodistas con la palabra en la boca y después Andrés Iniesta también mostró su disconformidad con ciertas preguntas que se les habían realizado.

El propio Iniesta, de 34 años, aseguró a Radio Marca: "Desde los 30 llevo escuchando que soy viejo". Aunque haya sido uno de los jugadores más idolatrados por periodistas y aficionados.

La relación jugadores-prensa elevó su temperatura el miércoles cuando Isco publicó en las redes sociales un mensaje dirigido a un periodista del diario El País -le dijo "qué malo eres"- tras una información en la que se sugería que algunos futbolistas de la selección española criticaban al mediapunta del Real Madrid por su forma de jugar.

Asistiendo a la escalada de tensión, el capitán español, Sergio Ramos, acudió poco después también a las redes sociales para situar una fotografía suya aplaudiendo a la hinchada con un mensaje: "Críticos, autocríticos, inconformistas, luchadores, trabajadores... pero siempre unidos".

"Unión, unión, unión...". Es la palabra más repetida en Krasnodar. Son maniobras que recuerdan a episodios pasados de la selección española, cuando no ganaba nada. A la época de Javier Clemente, por ejemplo. Una etapa que bien recuerda el actual seleccionador español, Fernando Hierro, uno de los habituales "azotes" del entorno español durante su época de jugador.

Las críticas a Hierro fueron en ascenso durante este Mundial por sus decisiones -o no decisiones- ante Irán y Marruecos, y el ex futbolista y técnico alemán Bernd Schuster dijo en Onda Cero: "El primer problema de España es que Hierro no es entrenador".

Y razonó: "Es un equipo trabajado por otra persona y no está asimilando los cambios, el plan, qué puede pasar, cómo reaccionar cuando pasa esto".

Sin duda, son palabras que no agradarán a un Hierro, que en todas las ruedas de prensa se las arregla para encontrar un hueco en el que lanzar una de sus frases favoritas: "Ahora tenemos que acostumbrarnos, el seleccionador soy yo".

Por lo pronto, Carvajal realizó una encendida defensa del actual seleccionador: "Está más que capacitado. Los que le vemos somos nosotros. Es un gran entrenador y nosotros estamos a muerte con él".

Son tiempos extraños para un Mundial extraño, un torneo que España afrontó con un cambio de seleccionador apenas dos días de su debut. Un inicio de torneo que, sin embargo, provocó altas dosis de estimulación con el empate 3-3 ante Portugal y las alabanzas al juego español.

Pero ahora todo cambió. Los encuentros ante Irán y Marruecos provocaron decepción y surgieron las críticas y debates: ¿por qué no actúa Hierro? ¿Deben jugar siempre los mismos? ¿Iniesta está sólo para una parte? ¿Qué razones hay para que David Silva sea titular? ¿Dónde está la defensa? ¿Se puede ganar un Mundial con un solo esquema?

Son justo el tipo de preguntas que el futbolista no suele querer escuchar, pero que se hacen en una previa de octavos de final de un Mundial, con ambiente raro.