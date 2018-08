"Puedo ayudar en anotación, rebote y defensa"

Con la incorporación de Joan Pardina el Covirán ha dado por cerrada su plantilla para la próxima temporada, en la que el equipo que entrena Pablo Pin debutará en la LEB Oro, una categoría que el alero catalán conoce a la perfección, aunque llega a Granada después de jugarla pasada temporada en la ACB en las filas del Gipuzkoa Basket.

"Espero aportar lo que necesite el equipo en cada momento y lo que me pida el entrenador", asegura el jugador, quien a la hora de definir su juego reconoce que "no destaco por una faceta en particular, aunque puedo ayudar al equipo anotación, rebote y defensa". Y no se olvida de que otro activo que puede aportar al Covirán está en "ese granito de experiencia que necesitas en esta categoría".

Respecto a lo que espera de la temporada 2018/19, el catalán manifiesta que confía en que "sea una campaña que recordemos cuando acabe". Tras hacer hincapié en que "después de unos años Granada vuelve a estar en el sitio que se merece". Pardina añade que "esperamos conseguir los objetivos que nos pongamos como equipo y seguro que con el gran grupo que hay lo logramos".

El alero asegura que su fichaje por el Covirán supone "un reto más en mi carrera deportiva" y cree que su apuesta por Granada ha de traducirse en "una temporada que nos sirva tanto a mí como al grupo para dar un paso adelante en nuestras trayectorias".

Por último, deja un mensaje para la afición, a la que le desea "un gran año" y espera que "disfruten con nosotros y que nos animen como han hecho hasta ahora, porque tengo entendido es una de las mejores aficiones que vive el baloncesto con mucha pasión".