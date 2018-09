"Queremos dar un salto"

El Sima Peligros inicia una nueva temporada. Tras una pretemporada excelsa, el conjunto peligreño debuta en casa a las 18:35 horas ante uno de los rivales más fuertes del Grupo V de la Segunda B como es El Ejido. "Jugamos contra uno de los gallitos de la categoría llamado a ascender", afirma el técnico del equipo, Ramón Balboa. "El primer partido es muy importante para nosotros porque tras la pretemporada que hemos hecho, llegamos con mucha ilusión y ganas al primer partido de liga", manifiesta. Sobre todo porque conseguir una victoria en el estreno liguero es "dar un golpe sobre la mesa".

El preparador se muestra ambicioso y espera que su equipo consiga "estar arriba". "Nuestro objetivo es quedar entre los tres primeros para entrar en la Copa del Rey", declara Balboa, que se atreve a soñar con más: "Si se pudiera quedar primero para acceder a los play offs para ascender sería genial, pero es difícil".

La incorporación de José Heredia dará un salto de calidad al conjunto de Peligros

El club ha incorporado cinco futbolistas. Entre todos los fichajes sobresale José Heredia, que ha llegado al vestuario para dar un "salto de calidad" según el técnico, que se deshace en elogios hacia su nuevo jugador. "Muchos equipos estaban detrás de él y no sólo de Segunda B", señala el entrenador granadino, que no duda en asegurar que la llegada de Heredia "es muy importante" para la entidad. La otra cara nueva destacada en el capítulo de fichajes es Edu Ferrer. El portero vuelve al cuadro peligreño procedente del Toulon de la Primera División de Francia, aunque todavía no ha debutado debido a una pubalgia. La lesión de Ferrer ha propiciado que Rubén Sánchez tenga posibilidades de contar para Balboa tras completar una gran pretemporada.

El preparador afronta su quinta temporada al frente del proyecto y su estilo ya está más que implantado en sus futbolistas. "Nuestro estilo es intentar dominar los partidos, tener la posesión y llevar el peso del partido, aunque el año pasado nos pasó un poco de factura, pero es mi forma de entender el fútbol sala", afirma. El equipo tratará esta campaña de ser más sólido en defensa. Para ello mantendrá su agresividad en el marcaje hombre a hombre, pero tratando de defender mejor a la hora de esperar en campo propio para lanzar contragolpes.

El Sima Peligros no tiene como único objetivo crecer a nivel deportivo, pues la entidad quiere también desarrollarse de la mejor forma posible como entidad. "Este año sacamos seis equipos de categorías inferiores. Estamos creciendo como club y es importante", declara Balboa. El técnico añora un apoyo de las instituciones de la provincia: "No es comprensible. Mira el ejemplo del Jaén Paraíso Interior y su repercusión a nivel nacional. Hay deportes donde el último achuchón sería importante, y ahí la Diputación es fundamental".

El Sima inicia su camino en la liga con la ilusión de llegar lo más alto posible y mejorar el séptimo puesto logrado la temporada pasada. Hoy en el Pabellón Municipal de Peligros El Ejido pondrá a prueba las buenas sensaciones de una pretemporada en la que el conjunto peligreño ha obtenido grandes resultados como su empate ante el UMA Antequera de Primera (2-2).