El Raca Granada no debe fallar ante el colista

El Raca Granada tiene una buena oportunidad para sumar este martes su cuarta victoria de la temporada y ascender en la tabla. Muy mal tiene que hacerlo el equipo de Maribel Piñar para no doblegar al Baloncesto Sevilla, equipo que ocupa la última plaza de la tabla sin que hasta ahora no haya sido capaz de sumar una victoria.

El encuentro, que corresponde a la undécima jornada del Grupo B de la Liga Femenina 2 se disputa en el pabellón Paquillo Fernández a partir de las 12:00 horas.

Para este partido, la preparadora granadina cuenta con todos sus efectivos, si bien el Raca sólo ha podido celebrar un entrenamiento tras la derrota sufrida el pasado sábado en la cancha del Unicaja en un enfrentamiento muy disputado.

Motivadas

Piñar asegura que su equipo afronta el partido ante las hispalenses "con muchas ganas, pese a la derrota contra Unicaja, porque competimos muy bien". Es por esto que, añade, "llegamos con mentalidad de llevarnos el partido".

Además, la entrenadora del conjunto colegial no se fía del Sevilla: "Pese a no haber ganado aún ningún partido en liga, es un equipo que en cualquier momento puede sorprender porque está muy bien trabajado, es muy intenso y cuenta con dos o tres jugadoras que debemos tener en cuenta para pararlas y que no entren en dinámica de juego".