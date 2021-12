Último partido del año para el Raca Granada

El Manuela Fundación Raca Granada disputa este martes el último partido del año. Viaja a Azkoitia para iniciar la segunda vuelta de la Liga Femenina Challenge ante el Iraurgi ISB, en un choque que comenzará a las siete de la tarde.

El equipo vasco viene de cosechar una victoria por 87-73 frente al Hierros Diaz Extremadura Miralvalle, mientras que las granadinas perdieron en la pasada jornada en Zamora por la mínima.

La entrenadora del cuadro colegial, Maribel Piñar, no podrá contar para el choque con Andrea Alcántara, Sofia Roma y Judith Martín, que no viajaron con el equipo para el pasado partido y, por tanto, no están disponibles tampoco para este.

El equipo guipuzcoano se ha reforzado con dos jugadoras interiores desde el encuentro de la primera jornada en Granada, Marguerite Effa y Anisha George.

En aquel choque inicial del campeonato, las granadinas fueron superiores durante todo el partido, con un resultado final de 73-47. Andrea Boquete con 21 de valoración y 24 puntos lideró al Manuela Fundación en la victoria.

Declaraciones

Laura Arrojo, jugadora del cuadro granadino, apuntó que “empezamos la segunda vuelta con una jornada un poco diferente, ya que juntamos dos partidos en un mismo viaje”.

“Estamos con confianza para afrontar este partido e irnos a las vacaciones de Navidad con un buen sabor de boca”, afirmó.

“Iraurgi es un equipo que se ha reforzado con respecto al partido de la primera vuelta con dos jugadoras interiores, por lo que han mejorado en ese aspecto. Además vienen de una dinámica muy buena, de tres partidos han ganado dos y han sido en casa”, afirmó Arrojo.

“Destacaría a Juana Molina, que para mí es una de la mejores jugadoras del equipo y que corre muy bien el contraataque y del equipo en general destacaría la defensa interior”, finalizó la granadina.