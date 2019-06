El CD Ramón y Cajal ha anunciado la renovación de la alero Patri Fernández. Por tanto, la jugadora granadina cumplirá su duodécima temporada con el club colegial, al que llegó en edad cadete y al que volvió cuando el Raca logró el ascenso a la Liga Femenina 2.

Tras la renovación de Patri Díaz ya son cuatro las jugadoras confirmadas para la próxima temporada tras Peque Cerqueira y Rebeca Rodríguez, que continúan en el equipo, y la incorporación de Claudia Calvelo.

"Seguir formando parte del proyecto del Raca por tercera temporada consecutiva en Liga Femenina 2 me hace tanta ilusión como la primera vez", declaró Patri Fernández una vez confirmada su renovación. Además, la alero se mostró muy afortunada por "poder seguir compitiendo al máximo nivel en mi ciudad y en el club en el que me he formado", y dijo estar orgullosa de "ver crecer al club que me ha visto crecer y de poder formar parte de todo ello".

Maribel Píñar. Entrenadora del Raca "Es una jugadora con un marcado carácter competitivo, luchadora y con gran capacidad para superar a su defensora en situaciones de uno contra uno".

Sobre la próxima temporada, la jugadora del Raca señaló que "es un año de cambios en la plantilla y la liga sigue subiendo de nivel, lo que no permite relajación alguna". Al respecto, añadió que la próxima temporada será una nueva oportunidad para superarse como equipo y, por supuesto, como jugadora, por lo que seguiré trabajando duro para aportar mi granito de arena".