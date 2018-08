Recibimiento a la reina de la marcha

Eran las 18 horas y 30 minutos de un día de agosto. El calor apretaba, pero un grupo esperaba en la estación ferroviaria de Granada a la deportista española del momento: María Pérez. La granadina no había terminado de bajar del autobús, pero la alegría se desbordó con un recibimiento cargado de emoción.

La marchadora se acercó a su gente con una sonrisa de oreja a oreja y comenzó a recibir un sinfín de felicitaciones junto al calor de sus más allegados. "Me esperaba algo porque ayer me preguntaban mucho", declaró Pérez, que también admitió que no "esperaba tanto".

La marchadora será homenajeada hoy por sus vecinos en OrceAún no he asimilado que he conseguido ser campeona de Europa con sólo 22 años" A veces los sueños se hacen realidad y si sueñas lo que puedes coseguir, aún más"Si llegaba al último 5.000 con las favoritas sabíamos que podía ganar porque me encontraba bien"Me he emocionado cuando he visto a mis 'fisios' porque hace dos semanas tenía una rotura en el cuádriceps"

La corredora se mostró cercana, especialmente con los más pequeños, que se encandilaron con la reina de la marcha. Entre tanto júbilo, la granadina no pudo evitar derramar algunas lágrimas. "Me he emocionado cuando he visto a mis fisioterapeutas Ángel y Juani porque hace dos semanas tenía una rotura en el cuádriceps", confesó la orcense, que agregó que gracias a ellos tuvo "buenas sensaciones y ganas de seguir marchando".

María Pérez habló con sobriedad sobre su éxito: "Aún no he asimilado que he conseguido este gran sueño que es ser campeona de Europa con sólo 22 años". La atleta afirmó que su entrenador, Jacinto Garzón, su fisiólogo, Jesús Huertas, y ella eran "los únicos conscientes de que se podía lograr algo grande", pues los tres conocían los datos de los últimos test de la granadina. "Si llegaba a los últimos cinco mil metros con las favoritas sabíamos que podía ganar porque me encontraba bien y muy rápida", señaló María Pérez, que añadió que a veces los sueños "se hacen realidad", y más aún "si sueñas lo que puedes lograr".

La marchadora afronta ahora un merecido descanso del que no pudo disfrutar en Berlín tras competir. "Ahora aquí ya es momento de asimilar las cosas y esperar a que venga Jacinto de Berlín para poder descansar y a la vez planificar la temporada que viene", manifestó.

Jacinto Garzón, su entrenador, es precisamente una figura vital para la atleta. "El sábado esperaba verlo en la meta pero por la seguridad que había no pudo salir de la zona hasta no terminar todas las pruebas", dijo la de Orce, que además declaró que tras proclamarse campeona fue en búsqueda de sus padres y de Garzón. "Lloramos los dos cuando nos abrazamos", confesó. La histórica victoria de la atleta supone mucho para ambos, ya que, según sus palabras, "es un sueño hecho realidad, no sólo para Jacinto, sino para mí también; el poder hacer realidad mi sueño y el suyo para mí es un privilegio".

Tras el recibimiento de ayer, a María Pérez todavía le queda el más especial. La campeona de Europa será homenajeada hoy en su pueblo natal: Orce. La localidad del norte de la provincia está celebrando sus fiestas y a ellas se suma la llegada de su flamante campeona. "Iba a ir hoy para Orce pero como decidieron hacerlo mañana -hoy para el lector- hemos preferido no viajar para que nadie nos vea hoy -ayer para el lector- y así poder disfrutar desde los más pequeños hasta los más grandes".

La orcense pondrá así la guinda a una temporada que antes de Berlín ya calificaba como "la mejor", algo que hoy puede decir con más razón aún. La granadina marchó a sus primeros Europeos con la idea de "coger experiencia" y ha vuelto de Alemania con la medalla de oro. María Pérez ha cerrado una campaña de ensueño. No obstante, sus 22 años dan licencia para soñar aún más.