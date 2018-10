El 'Recre' mide el nivel de resaca

Afrontar una resaca en fin de semana nunca es fácil, menos si el trabajo es obligación en días festivos. El Recreativo llega hoy sin problemas tras descansar durante siete días, acostándose a su hora y trabajando con normalidad durante la semana. El escenario de su rival es bien distinto. Sin haber ganado en Segunda B pese a la disputa ya de ocho partidos, con cambio de entrenador hace poco más de una semana y con una enorme resaca copera, después de acceder a los dieciseisavos de final del torneo del KO y conocer el viernes que el Sevilla será su rival a ida y vuelta.

Los de Pedro Morilla tienen la oportunidad de pescar en un escenario eufórico (quizás de más), pero no por la competición de la regularidad, sino por las fechas y horas intempestivas de la Copa. El filial tampoco llega en su mejor momento, quizás de bajón después de los halagos por su buen arranque de competición. Dos empates consecutivos han dejado el liderato a cuatro puntos, aunque se mantiene la buena línea de desconocer la derrota en las últimas seis jornadas, manteniendo el cuarto puesto de honor en la clasificación.

El filial encadena dos jornadas sin ganar, aunque llega en la cuarta plaza de la tabla

Isi volverá a ser baja, aunque el centrocampista ya ha realizado trabajo de readaptación sobre el césped esta semana. Fuera de la lista también se quedan Abdel y Hao, al no recuperarse por diversos problemas físicos. Previsiblemente habrá pocas novedades en el once habitual del 'Recre'. Hongla entró frente al Sanluqueño tras su sanción, por lo que repetirá junto a Antonio Marín y Héctor en el eje de la zaga. Buil, Andrés y Yael liderarán las salidas rápidas del filial, intentando surtir de balones a Ontiveros y Jean Carlos, quienes estarán en ataque. Las bandas largas serán para Paco Torres y Neva, líderes con recorrido. La novedad en la lista es el juvenil Neeskens, que se estrena con licencia del División de Honor.

El Villanovense pierde para el choque al centrocampista Calin, lesionado de gravedad en una de sus rodillas el pasado miércoles en el campo del Mutilvera, y a Cristian Márquez por problemas en un tobillo. Pedro lidera el ataque extremeño, no en vano acumula dos jornadas consecutivas viendo portería, aunque solo le ha servido al Villanovense para sumar un punto en La Línea.

Pese a no conocer la victoria en el Grupo IV, en la segunda competición han vencido los dos encuentros disputados: Badalona (2-1) y Mutilvera (1-3). La destitución de José Manuel Roca del banquillo tras caer en casa frente al Talavera (el 7 de octubre) permitió a Julio Cobos volver a dirigir al conjunto extremeño, al que llevó en 2016 a disputar el play off de ascenso a Liga 1|2|3. Bajo su dirección aún no conocen la derrota.