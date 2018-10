El Recreativo no quiere hibernar

Con la bajada de las temperaturas anunciada para hoy, el Recreativo no quiere aliarse con el tiempo y empezar a hibernar. Porque el filial tampoco es que esté pasando por su mejor momento desde el arranque de liga (cuando ya ha disputado nueve partidos), ya que los rojiblancos encadenan tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria y dos partidos (los últimos) en los que no ha visto portería. Las malas noticias también han llegado a la Ciudad Deportiva, ya que antes del último desplazamiento hasta Villanueva de la Serena perdieron al atacante Ontiveros por una lesión de peroné que le tendrá algo más de dos meses lejos de los terrenos de juego.

Como siempre puede haber alguien peor que tú, su rival de hoy llega a la Carretera de Jun en una mala clasificación (según lo que esperaban), sin entrenador y con la obligación de reaccionar para que los nervios no puedan conllevar algún despido más inesperado. Durante la semana se produjo el del reconocido Patxi Salinas del banquillo pacense. Dos victorias, tres empates y cuatro derrotas, donde solo han anotado cinco goles y recibido once ha sido su saldo. Ahora mismo los blanquinegros ocupan posición de play off, pero no del deseado por el ascenso a Liga 1|2|3 sino por salvarse del descenso a Tercera División.

Rubén Sánchez, que ya tiene el alta médica, podría ser la novedad en la convocatoria

En el banquillo visitante se sentará, salvo novedad de última hora, Miguel Espejo, técnico ahora del juvenil pacense. Su objetivo será, tras dos entrenamientos, hacer reaccionar a una buena plantilla, que encadena cinco jornadas sin ganar (un empate y cuatro derrotas consecutivas), además de enlazar otras dos jornadas (como el 'Recre') sin ver portería.

Si nos ponemos a comparar situaciones el 'Recre' sería el claro favorito para hacerse con los tres puntos, pero el inesperado empate frente al Sanluqueño en el último encuentro como local hace que los pronósticos no sean tan fáciles. Desde el filial se sigue achacando al mal estado del terreno de juego la derrota del pasado domingo frente al Villanovense, pero lo cierto es que los chavales de Morilla parecen haber perdido la chispa, además de la fortuna en los resultados para mantener la posición de privilegio entre los cuatro primeros (ahora son sextos).

Morilla pierde a Ontiveros, pero no ha precisado el estado del resto de jugadores tocados las últimas semanas (Isi y Abdel). Quien podría ser la novedad en la lista es Rubén Sánchez, que recibió ayer el alta médica tras recuperarse de su segunda lesión grave de rodilla. La baja de Juancho (que jugó ayer con el primer equipo) le abre la oportunidad de entrar en el banquillo. Como viene siendo habitual, el sevillano no dará los 18 convocados hasta esta misma mañana. El once no presentará grandes novedades, basándose en la línea de cinco defensiva, la fuerza y a la vez calidad del centro del campo y la nueva oportunidad que tendrá Adri Rivas en la punta de lanza.

Ante el frío (8 grados) y la lluvia que se espera en la Ciudad Deportiva del Granada CF a la hora del encuentro, la entrada podría volver a ser pobre (como fue ante el Sanluqueño), debido a la falta de preparación que presenta el campo principal de las instalaciones rojiblancas, tanto para público como para prensa.