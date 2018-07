Renovado el cuerpo técnico

El Club Deportivo TEAR Ramón y Cajal (RACA) comunicó ayer de forma oficial que Quique Gutiérrez y Julio Molina seguirán al frente del banquillo del Grupo Hafesa RACA Granada en la temporada 2018-19, en la que los nazaríes competirán por segundo curso consecutivo en la Liga Femenina 2.

Gutiérrez está trabajando ya junto al vicepresidente de la entidad, Paco Castillo, en la dirección deportiva y en la configuración de la plantilla, mientras que Molina añadirá a sus responsabilidades durante la temporada la dirección del equipo cadete de cantera y la preparación física de todos los conjuntos del club.

"Agradezco a la directiva que siga apostando por el proyecto y que piense en mí para seguir siendo el entrenador. Me hace mucha ilusión porque me siento muy identificado con el grupo de jugadoras, estoy muy cómodo y me hace muy fácil el día a día. Para mí son unas condiciones magníficas para entrenar, y estoy contento de estar un año más con el club y con este grupo de jugadoras", indicó Gutiérrez en declaraciones servidas por la entidad a los medios.

Molina comentó que "renovar en este club y con esta ampliación de áreas de trabajo es un reto y supone una ilusión enorme. Estoy agradecido".

Luis Felipe, presidente del Ramón y Cajal, dijo que "Quique y Julio son dos pilares muy importantes de este equipo y, aunque la renovación sea ahora, han seguido involucrados con el proyecto desde el primer día".