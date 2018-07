Rodríguez, bronce europeo

El ciclista de 17 años y natural de Almuñécar Carlos Rodríguez logró ayer la tercera plaza en los Campeonatos de Europa júnior, en la modalidad de ruta, lo que le permitió colgarse la medalla de bronce, una de las dos logradas por la Federación Española de Ciclismo en los Campeonatos de Europa júnior y Sub 23, celebrados el pasado fin de semana en Zlin (República Checa), la segunda fue para el menor de 23 años Fernando Barceló.

Rodríguez, que partía en la prueba como uno de los grandes favoritos para subir al podio, pese a ser su primer año en la categoría y el gran nivel internacional de jóvenes que se dieron cita en la prueba, fue protagonista desde el inicio de los casi 119 kilómetros de la carrera en ruta. El sexitano realizó un marcaje a sus principales rivales. De hecho, protagonizó la primera escapada de la prueba junto al belga Remco Evenepoel, a la postre vencedor de la jornada y medalla de oro.

"Ha sido la prueba más dura que he corrido jamás, pero ha merecido la pena "Carlos RodríguezCiclista

La salida de ambos del grupo principal llegó hasta el final para el primero, pero no para el granadino, quien no pudo aguantar el ritmo del nuevo campeón europeo, quien llegaría a meta con casi diez minutos de ventaja sobre el medalla de plata y unos segundos más sobre Rodríguez y dos rivales más, a los que venció en los últimos metros para colgarse la última presea de los europeos en ruta.

"Ha sido la carrera más dura que he hecho jamás, pero el tercer puesto ha hecho que el sufrimiento valiese la pena", confesó el joven ciclista en declaraciones tras finalizar la carrera. "Remco iba como una moto, a ritmo de profesional. He durado tres vueltas con él y ya no podía más, así que decidí seguir a mi ritmo. Me cogió el grupo perseguidor, de unos 40 ciclistas, del que cada vez se iba quedando más gente y no paraba de haber ataques. Al final nos quedamos unos seis corredores, y a falta de unos seis o siete kilómetros todos nos íbamos atacando, pero a falta de 500 metros se marchó Balmer", explicó, tras decidirse el bronce en un sprint que pudo llevarse el granadino al ser más fuerte que sus dos rivales.

Rodríguez cerró de esta forma su participación en los Europeos con una tercera posición en la prueba en línea y una séptima en la crono individual, celebrada el pasado viernes, donde no pudo mostrar todo su potencial. El 2018 del ciclista está siendo muy destacable, ya que, además, domina la general de la Copa de España júnior cuando solo falta una prueba para el final, a disputarse el 5 de agosto en Peñafiel (Valladolid) y donde espera asegurar la victoria.