Rodríguez logra el oro

Carlos Rodríguez se alzó ayer con la medalla de oro en la prueba contrarreloj de los Campeonatos de España júnior de ciclismo, que se disputan este fin de semana en Soria. El sexitano cumplió con las expectativas levantadas por su participación con los colores de la selección andaluza y venció con autoridad a todos sus rivales en la prueba contra el crono.

Con un tiempo de 25:46, el granadino logró la mejor marca de la prueba masculina, sacándole 29 segundos a su más inmediato perseguidor. Dominó la crono desde el inicio, marcando los mejores tiempos desde los primeros pasos de referencia y llegando a la línea de meta con casi un minuto de ventaja sobre los tiempos provisionales. El costero subió al podio y recogió la medalla de oro y el maillot que le acredita desde ayer como el mejor ciclista contra el reloj nacional de la categoría.

"Estoy muy contento por haber logrado la victoria, ya que llevábamos toda la temporada preparando esta cita. Al principio de la crono me he sentido bastante bien, pero es verdad que no he tenido las mejores sensaciones conforme ha ido avanzando, aunque al final se ha dado bien", comentó el ciclista tras recibir la medalla.

Rodríguez contará mañana con una nueva oportunidad de seguir ampliando su palmarés, con la disputa de la prueba en línea de los Nacionales de Soria. "Tenemos una buena selección con opciones de dar guerra en la carrera e intentar hacerlo lo mejor posible", declaró. Y es que la temporada del sexitano está siendo exitosa, con el bronce en los Europeos en ruta y alzarse con la general de la Copa de España júnior.