Rodríguez, tercera mejor marca española de los 200

El atleta granadino Daniel Rodríguez logró ayer acceder a la final de los 200 metros en los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018, logrando, además, la tercera mejor marca española histórica en la distancia: 20.59. Ese tiempo es el mínimo que le daría acceso al de Casanueva para los Campeonatos de Europa de Atleticos de Berlín del próximo mes de agosto.

Rodríguez, que fue segundo en semifinales, correrá la final del 200 masculino hoy desde las 20:15 horas, buscando repetir su mejor tiempo realizado ayer y luchar por una nueva medalla para la delegación española. "No me lo creo. He estado preparando los Juegos como el objetivo de la temporada, pero no me esperaba hacer esta bestialidad de tiempo, quizás sí una marca personal, pero no esto que acabo de hacer", declaró el atleta granadino al acabar la prueba.

España logró ayer otras diez medallas en los Juegos Mediterráneos. Jesús Cantero y Galia Dvorak ganaron plata y bronce, respectivamente, en la primera jornada de tenis de mesa; Daniel Ros se colgó el oro en Taekwondo -80 kilos-; Mario Galiano -oro-, Marta Sanz -oro-, mientras que los equipos masculinos y femeninos también dominaron sus circuitos en golf, dando cuatro preseas más para España. Sherazadishvili y Bernabéu también se colgaron dos oros en judo.

Por último, Lucas Bua logró la plata en los 400 metros. El atleta sigue engrosando el buen estado de forma de la velocidad nacional y buena prueba de ellos es el resultado de Daniel Rodríguez, que junto a sus compañeros, tratará de aumentar el medallero.

España cerró una nueva jornada de los Juegos Mediterráneos con un total de 94 medallas logradas, un gran éxito, que tiene hasta el próximo domingo, cuando se celebrará la clausura, para seguir sumando.