Rodríguez, vigésimo segundo en el Mundial de Innsbruck

Carlos Rodríguez terminó en el vigésimo segundo puesto en la crono júnior del Mundial de Innsbruck. El sexitano acusó el hecho de cubrir una distancia superior a la que habitúa. Rodríguez partía con opciones, pero su puesto sigue siendo meritorio teniendo en cuenta que en su primer año como júnior se ha erigido como el gran dominador del calendario nacional y uno de los grandes competidores del panorama internacional.

El granadino paró el crono en 36,40. El ganador de la prueba, Remco Evenepoel, logró un tiempo de 33,15 y se alzó con la victoria volando por encima del resto de competidores.

Al principio iba bastante bien, pero el tramo final se me ha hecho un poco largo"

"Al principio he encontrado mi ritmo e iba bastante bien, pero el tramo final se me ha hecho un poco largo al no estar acostumbrados a hacer cronos de esta distancia. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido", manifestó el granadino, que trató de dar el máximo en la prueba.

Carlos Rodríguez competirá mañana en la prueba de línea, en la que espera rendir a mejor nivel, ya que, según sus palabras, "se adapta mucho mejor a nuestras características".

El otro participante español en la prueba, Iván Cobo, finalizó en el puesto quincuagésimo primero.