Sergio García y Jon Rahm no pasan el corte

El grancanario Rafael Cabrera Bello es el único de los cuatro españoles que sigue en competición en el Abierto Británico de Golf, que se disputa esta semana en Carnoustie, en la costa oriental de Escocia.

En medio de una tormenta de agua y bogeys que mandó a casa al castellonense Sergio García (+4), al vizcaíno Jon Rahm (+5) y al cacereño Jorge Campillo (+5), Cabrera Bello terminó con +2, a un golpe del corte de +3 y ocho golpes de los líderes provisionales, los estadounidenses Zach Johnson y Kevin Kisner.

+5Por dos golpes. Jon Rahn iba bajo par pero se quedó fuera del corte tras un pésimo recorrido

"Me hubiera gustado no jugar los últimos hoyos con el agua tan al cuello", dijo aliviado el grancanario, después de empezar con tres golpes sobre el par la primera ronda, fruto de cinco putts en uno de los últimos hoyos.

"He jugado un poco mejor en los greenes, gracias a Dios. He tirado bien los putt largos y he evitado triputtear", dijo el grancanario, condenado por el putt a no superar el corte en sus últimas tres competiciones.

"Por fin un fin de semana en el que sé lo que voy a hacer", comentó animado.

Sergio García, ganador del Masters de 2017 y segundo en la edición del Open Británico de 2007, la última vez que se jugó en Carnoustie, fue mucho más parco en palabras antes de despedirse de su 77 participación en un grande.

"He dado algunos golpes buenos, otros malos y al final a casa", dijo el castellonense, que va viendo escaparse sus aspiraciones de formar parte del equipo europeo de la Ryder Cup, la competición bienal entre Europa y Estados Unidos que se disputará a finales de septiembre en París.

Por su parte, Jon Rahm, que integra de momento de esa escuadra europea y sigue entre los cinco primeros del mundo, vio evaporarse un buen resultado de tres bajo par en cuatro hoyos de la segunda vuelta.

"He dado malos golpes y he acabado atrapado en los trampas de arena", admitió Rahm, que había llegado con buenas sensaciones hasta al sexto hoyo.