Gabriel Rodas e Irene Méndez ganan el Gran Fondo de la Sierra Nevada Límite

El madrileño Gabriel Rodas y la murciana Irene Méndez lograron este sábado la victoria en el Gran Fondo de la Sierra Nevada Límite, prueba disputada durante todo el fin de semana en Granada que se completará este domingo con la Subida al Veleta.

Rodas se impuso en categoría masculina al invertir un tiempo de 4 horas y 55 minutos en los 155 kilómetros de recorrido de una prueba que tuvo 3.200 metros de desnivel positivo.

El murciano, corredor de categoría sub 23, se escapó de sus principales rivales en el Alto de El Purche, uno de los tres grandes puertos que se ascendieron en la prueba.

El segundo clasificado fue el granadino Fernando Romera, mientras que completó el podio el también granadino Diego Alcalá, ambos a casi diez minutos del ganador.

“El recorrido es un espectáculo. Vengo aquí a preparar las carreras en altura. Me informaron de la marcha Sierra Nevada Limite y me apunté por Carlos Olmedo -director técnico de la prueba- al que tengo que agradecer su invitación. Todo muy bien organizado, los avituallamientos, la gente… muchas gracias. Estaré aquí el año que viene”, indicó en la meta el ganador en declaraciones remitidas a los medios por Cetursa Sierra Nevada.

Féminas

En categoría femenina, Irene Méndez reeditó con autoridad su victoria de 2019 con un crono de 5 horas y 36 minutos.

La ciclista murciana llegó a meta con más de media hora sobre la segunda clasificada, la joven mallorquina Marina Garau, mientras que fue tercera la granadina Elena Pérez.

“Ha sido una carrera durísima. En la primera parte del recorrido me he centrado en seguir al grupo de cabeza porque sabía que en el puerto de El Legionario haría viento y era mejor ir arropada. Después ha habido un tramo con muchos repechos en el que si te quedabas sola era irrecuperable, así que lo he dado todo para llegar con el grupo de cabeza a Monachil, donde empezaba una cronoescalada hasta el Purche”, relató la ganadora, comentó en meta la ganadora.

El fin de semana del cicloturismo en Sierra Nevada continúa este domingo con la edición 27 de la Subida al Pico del Veleta, prueba con 40 kilómetros de recorrido en continuo ascenso entre Cenes de la Vega y las Posiciones del Veleta, lo que supone un desnivel positivo superior a los 2.600 metros.