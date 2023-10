El Sima Granada busca la primera victoria de la temporada a domicilio

El Futsal Librilla y el Sima Granada Fútbol Sala se verán las caras este sábado para disputar su cuarto compromiso liguero de la temporada. Los de Rafa Romero buscan la tercera victoria del curso ante un cuadro murciano que cuenta con los peores números del campeonato en su estreno en Segunda División B.

Los granadinos derrotaron con buen juego al Puntarrón Futsal el pasado sábado. Los goles de Barranco –jugador más destacado del partido– y Justo por partida doble contribuyeron, tras una exhibición en la segunda parte, a que el conjunto de Romero sumara su segunda victoria de la temporada, después de la que consiguió por la mínima en la primera fecha del calendario ante el Albacete FS.

Más goleado

Su rival este fin de semana será el Futsal Librilla, un recién ascendido en horas bajas. El cuadro de Murcia es colista en la clasificación del Grupo V de la categoría y ha encajado 31 goles en los tres primeros partidos: 17 del Zambú Pinatar, 6 del Albacete FS y 8 del Córdoba Patrimonio B. El equipo comandado por Salva Provencio sólo ha podido ver portería en seis ocasiones; con Andrés como máximo goleador con dos tantos anotados en la tercera jornada ante el Córdoba.

A pesar de ser claro favorito, Rafa Romero se muestra prudente antes de viajar a Librilla: “Sabemos que será un partido de esos que se consideran ‘trampa’. Jugamos contra un recién ascendido que todavía no ha conseguido puntuar en la categoría, y no tenemos duda de que, apoyado por su afición, tratará de que esta sea la primera victoria.

Bajas

El técnico del cuadro capitalino, que no podrá contar con Weche, lesionado, ni con Miguel por motivos laborales, declara que “nosotros vamos preparados para saber que no podemos dar nada por sentado y que no podemos confiarnos a pesar de haber empezado bien esta temporada, con dos victorias sobre tres encuentros. Vamos con un subidón de motivación y de confianza después de haber trabajado muy bien en estas dos últimas semanas, algo que se vio refrendado en la segunda parte contra el Puntarrón”. No obstante, tiene claro que “va a ser difícil, como todos los partidos de esta categoría, pero estamos dispuestos a traernos los tres puntos de vuelta hacia Granada”.

La cita dará comienzo a las 18:30 horas en el Municipal de Deportes de Librilla.