El Sima Peligros vuelve a la competición después del parón liguero de la pasada semana en la Segunda División B. El conjunto que dirige Ramón Balboa no debe tener problemas para deshacerse en su cancha del CD Bujalance, un ‘histórico’ de la categoría que pasa por horas bajas, ya que ocupa la posición del farolillo rojo de la categoría tras haber sumado una victoria y siete empates en los 22 encuentros que ha disputado.

Por tanto, los granadinos, que son terceros –posición que da derecho a jugar la próxima temporada la Copa del Rey–, deben aprovechar la ocasión esta tarde para, por lo menos, mantener las distancias con sus más inmediatos perseguidores. Para ello, no debe pecar de exceso de confianza ante un rival que ha mostrado una ligera mejoría en sus últimos enfrentamientos.

Claros favoritos

No obstante, todo lo que no sea ganar será un fracaso para los peligreños, que acumulan cinco victorias consecutivas en la competición liguera y que parecen dispuestos a no dejar de escapar la privilegiada posición que ocupan, más aún cuando les espera un duro final de temporada en las seis jornadas que restan para finalizar la temporada después del encuentro que disputarán de hoy.

El entrenador del Sima Peligros, Ramón Balboa, aboga por afrontar el encuentro ante los cordobeses con "toda la humildad del mundo", más aún porque, recuerda, "tenemos que tener presente en todo momento que el Bujalance viene de complicarle la vida a varios equipos las últimas semanas".

Ramón Balboa "Hay que afrontar el partido con toda la humildad del mundo"

No obstante, el preparador del conjunto granadino tiene claro que para sellar la que sería sexta victoria consecutiva, su equipo tiene que hacer valer la personalidad con la que juega habitualmente.

Gestionar el ritmo

Sobre el rival, Balboa hace hincapié en que el Bujalance "está en una situación límite en la que tiene que salir a tumba abierta, lo que es un arma de doble filo". Es por ello que una de las claves del encuentro será la gestión que haga el Sima de la ansiedad con la que el los cordobeses salten a la cancha, para lo que será importante evitar ir a remolque si logran adelantarse en el marcador.

El encuentro, que corresponde a la vigésimo cuarta jornada del Grupo V de Segunda División B, se disputará en el Pabellón Municipal de Peligros a partir de las 19:30 horas.