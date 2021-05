El Sima no renuncia a nada

El Sima Granada no renuncia a nada en los tres encuentros que quedan de la liga regular. El conjunto rojiblanco tiene en mente dos objetivos claros: el primero de ellos y el más complicado, acabar entre los dos primeros para jugar los play off de ascenso; el segundo y el más factible, terminar entre los cuatro primeros para disputar por tercera vez consecutiva la Copa del Rey.Ahora mismo, el cuadro nazarí está cuarto en la clasificación, a tan sólo cinco puntos del segundo puesto, que es el que da la clasificación para el play off. Para conseguir este reto, el Sima debe ganar los tres partidos restantes y esperar el fallo de sus rivales.

El técnico del conjunto granadino, Rafa García, destaca que los puntos fuertes del equipo son la confianza en sí mismos y el trabajo diario: “Esos son los pilares que nos están haciendo fuertes en esta segunda fase y que queremos seguir manteniendo para poder seguir sumando”.

Sobre las próximas tres jornadas, el entrenador nazarí ha destacado que mientras que existan “posibilidades matemáticas” su equipo luchará hasta el final. En cuanto a la Copa del Rey, el Sima ha de defender la cuarta plaza que ocupa en la actualidad con 40 puntos, los mismos que tiene su más inmediato perseguidor, el Coineña. Por lo tanto, los de Rafa García no pueden permitirse ningún traspié en sus próximos compromisos.

El entrenador del equipo nazarí tiene claro que dependen de ellos mismos, algo que es “positivo dentro de lo que cabe”. Aun así advierte que no “hay que dormirse”, puesto que el Coineña es un rival fuerte que intentará apurar sus opciones.

La temporada hasta ahora

Sobre el balance de la temporada, el técnico es positivo. Como en todas las competiciones, la situación ha sido atípica y ha obligado al equipo a parar cuando estaba en un buen momento por algunos positivos en la plantilla. Ello no sólo ha sido un contratiempo sino que ha obligado a realizar modificaciones en la planificación de la temporada. Aun así, a nivel general el entrenador del Sima se muestra satisfecho.

Este año, Rafa García se ha estrenado como técnico del Sima y tanto el equipo como él han tenido que adaptarse a una nueva metodología de trabajo que ahora está dando sus frutos, lo que se refleja en los resultados.

El próximo desafío para el Sima Granada comenzará este sábado a las 18:00 horas en el pabellón del Complejo Deportivo Núñez Blanca contra el Bujalance, un contrincante al que ya ha ganado. El técnico granadino asegura que afrontan este partido “con mucha ilusión” y afirma que se miden a un equipo al que tienen muy bien estudiado. Los pupilos de Rafa García deberán saldar este enfrentamiento con una victoria para mantener vivas todos sus objetivos hasta final de temporada.