"Supe que había sido bronce por mis padres tras cruzar la meta"

-¿qué ha hecho desde que logró el bronce en República Checa?

-He seguido trabajando todos los días porque los resultados de las próximas carreras no van a llegar porque haya logrado esa medalla en el Europeo. Sigo sintiendo que he cumplido un sueño al lograr el bronce. Ahora toca tener unos días de descanso porque no hay objetivos cercanos y en pocos días habrá que preparar otras citas.

Los siguientes objetivos son la Copa de España, los Nacionales y el Mundial de Innsbruck

-¿Esperaba lograr ese éxito europeo?

-No, yo hubiera estado muy satisfecho habiendo hecho un 'top ten'. Cuando vi que la carrera en ruta cada vez se seleccionaba más y que podría hacerlo bastante bien, solamente pensaba en disfrutar de la bici porque ya había cumplido con el objetivo.

-Cuándo entró en la escapada con Remco Evenepoel, medalla de oro final, ¿qué pensaba?

-Sabía que si tenía la opción de irme con Remco tenía la medalla asegurada, pero en la primera vuelta al circuito me di cuenta que el ritmo que llevaba era muy superior al mío. Intenté ir lo máximo posible con él y en cuanto vi que no tenía fuerzas decidí ir a mi ritmo hasta que me cogieron los de atrás. En el grupo traté de que no se fuera nadie más escapado para poder luchar al final.

-¿En el sprint sabía que luchaba por la última medalla?

-Yo creía que nos jugábamos la cuarta plaza porque en la subida del último puerto se escapó un italiano, pero al parecer pinchó en la bajada antes de meta y yo particularmente no lo vi cuando lo pasamos. A falta de 500 metros saltó el ciclista que hizo segundo (Alexandre Balmer) y nadie salió a por él, por lo que yo pensé que luchábamos por ser cuartos.

-¿Quién le dice que ha ganado el bronce?

-Mis compañeros de la selección española, el 'fisio' y mis padres, un rato después de cruzar la meta. No me quise hacer ilusiones, pero cuando me lo confirmaron lo celebramos y me hizo mucha ilusión.

-¿Cómo puede haber tanta diferencia entre el ganador de la prueba y el resto de ciclistas?

-Tiene muy buenas condiciones y está más desarrollado que los que estamos en ese pelotón. Además de que debe entrenar muy bien porque no es normal el ritmo que lleva. Su ritmo era de profesional.

-¿Cómo le sienta el hecho de que se hable de usted como la gran esperanza del ciclismo español?

-No me considero ningún relevo o esperanza. Puede que sea un buen ciclista por los resultados que estoy obteniendo y por el trabajo que estoy haciendo, pero yo de lo que me preocupo es de hacerlo lo mejor posible y disfrutar de la bici, sin tener ninguna presión.

-¿Qué hace en su día a día teniendo en cuenta que tiene solo 17 años?

-Ahora en verano tengo algo más de tiempo libre al no tener instituto y menos calendario de carreras, pero mi tiempo lo dedico en su mayoría a entrenar por las mañanas y a repasar el material de estudio de lo que quiero hacer el próximo curso, donde entraré en segundo de Bachillerato.

-¿Cómo organiza sus entrenamientos?

-Siempre entreno por la zona de la costa. Dependiendo del entrenamiento que me ponga mi preparador ya lo adapto a una de las muchas zonas que hay en Almuñécar, Vélez de Benaudalla y algunas veces nos desplazamos un poco más hacia la zona de Nerja o Málaga.

-Es su primera temporada en la Fundación Alberto Contador y en la categoría júnior, ¿qué esperan de usted y qué le piden en este primer año?

-En el equipo se recibe un trato inmejorable. Si te gusta la bici y haces lo que se te pide es el mejor sitio para aprender y crecer. Están muy contentos conmigo. A mi particularmente no me piden nada porque saben que intento hacer lo máximo que puedo. Solo me piden que disfrute de la bici, que ya habrá tiempo para todo lo demás.

-En Copa de España marcha líder y con las máximas opciones de alzarse con el título en la última prueba que se disputa en agosto en Valladolid.

-La tenemos bastante cerca por la diferencia de puntos que llevamos con nuestros rivales, ya que el segundo clasificado es un compañero de mi equipo. La última prueba en Peñafiel se adapta muy bien a mis características, con un final en alto, y creo que puedo hacerlo bastante bien y ganar la Copa de España.

-También se ha hecho este año, entre otras pruebas, con la Bizkaiko Itzulia, carrera de renombre que han ganado anteriormente profesionales como Mikel Landa, donde además se impuso con una gran victoria en la etapa reina.

-Es una satisfacción ver como tanto tu trabajo como el del equipo vale la pena, además de ser una carrera que han ganado profesionales del pelotón actual.

-¿Qué objetivos le queda en la segunda parte de la temporada?

-Los principales son la Copa de España en agosto, los Campeonatos de España de Soria, que son el 9 de septiembre, tanto en 'crono' como en ruta; y espero tener la suerte de que me llamen para los Mundiales de Innsbruck, que serán el último fin de semana de septiembre y se disputarán conjuntamente con la prueba de profesionales.

-¿De cara a próxima temporada qué se plantea?

-Aún tengo que estar un año más como júnior de manera obligatoria. No me planteo otra cosa que no sea estar en la Fundación, ya que creo que es el mejor equipo para estar en España. No me planteo demasiado el futuro ya que prefiero ir día a día. Yo quiero hacer mínimo un año en sub 23 para adaptarme a la categoría y no dar un salto directamente a una superior, como pudiera ser Continental. Es un salto grande ya ir a otra categoría por ritmo y kilometraje, y considero que es mejor ir paso a paso.

-¿Se ve en un futuro, aunque sea un poco soñando, en el pelotón profesional?

-Claro que me gustaría llegar a ser profesional porque es el deporte que me gusta y si pudiera vivir de ello sería mucho mejor.