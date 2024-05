Derbi granadino para despedir la temporada en Tercera Federación

En el inicio de la jornada el CF Motril se despidió con derrota en un partido gris de los de Edu Oriol, que parecen haberse desconectado desde que matemáticamente se quedaron sin opciones de ascender y se han tomado el resto de partidos como un trámite. Cayeron por la mínima en casa del Rincón, un equipo descendido, y que se llevó los tres puntos gracias a un gol de Sergio Díaz justo antes del descanso.

Aunque realmente, toda el jugo de esta jornada se exprimirá el domingo, con ocho partidos en los que los granadinos, quitando el Huétor Tájar, no tienen mucho por lo que pelear. Todos se disputarán a partir de las 12:00 horas, a excepción del Torredonjimeno-Atlético Melilla

Comenzando precisamente por los hueteños, se lo juegan en el último partido en casa del Atlético Malagueño, por lo que no será un partido fácil ni mucho menos ante el tercer clasificado. Están en decimocuarta posición con 34 puntos y ocupan el último puesto de posible descenso por arrastre, por lo que no todo depende de ellos aunque tienen que puntuar si o sí para no tenerlo demasiado complicado.

Por otro lado estará el último derbi granadino de la temporada, en el que se enfrentarán el Arenas de Armilla contra el CD Huétor Vega en un duelo que puede decidir ese último puesto de Copa Andalucía, aunque está el Poli Almería de por medio entre el séptimo y el noveno, que son los dos equipos granadinos. Ambos llegan a esta última jornada con una forma un poco irregular, ya que hace varias jornadas dijeron adiós a los puestos de playoff y desde entonces han dejado de sumar muchos puntos, especialmente los hueteños que vienen de caer ante el descendido Rincón.

Finalmente, la UD Maracena, ya descendida a División de Honor, se despedirá en casa de esta temporada ante el Torredonperogil, y buscará hacerlo con una victoria aunque no vaya a servir para mucho. El 1-1 en el Escribano Castilla les condenó al descenso y están en decimosexta posición con 30 puntos. Lo único a lo que pueden aspirar es a igualar a puntos al Málaga City en caso de victoria.