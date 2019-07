El corredor bejarano Miguel Heras y el esloveno Marián Priadka compartieron la victoria en la VI Ultra Sierra Nevada tras recorrer y afrontar juntos los 100 kilómetros y 10.000 metros de desnivel acumulado que separan la ciudad de Granada y Pradollano, en Sierra Nevada, pasando previamente por las inmediaciones del Pico Veleta.

Heras, dos veces ganador de la prueba, y Marián Priadka, en su primera participación, decidieron repartirse la gloria de entrar al mismo tiempo. No obstante, el cronometraje estableció que el eslovaco entró un segundo antes que el bejarano (12 horas, 21 minutos y 47segundos), hermano del exciclista Roberto Heras, que fue tercero en la distancia maratón.

Máxima igualdad

La carrera masculina fue tan reñida que los dos primeros entraron de la mano. Heras y Priadka formaron parte de un grupo que arrancó fuerte y en el que iba el podio de la Ultra del año pasado. Sin embargo, en el primer control, pasado el kilómetro 20 (Beas de Granada), Agustín Luján y Salvador Olivas abandonaron por lesión.

En la línea de meta Heras recalcó que "ha sido muy duro porque esta carrera es especialmente dura" y relató que "hicimos una grupeta con el podio del año pasado, pero luego apareció el eslovaco, que iba rápido y hemos pasado toda la noche juntos". Asimismo, el salmantino explicó que "la relación entre ambos ha sido buena, aunque yo hablo poco inglés y él, menos, pero nos hemos comunicado por gestos y nos hemos puesto de acuerdo para entrar juntos".

Sobre la posibilidad de bajar de doce horas, Miguel Heras aseguró que "se puede, pero hay que encontrar el día y la forma adecuada para ello. Hoy, a pesar de la meteorología estaba bien, incluso nos ha llovido un poco, no ha podido ser".

Féminas

En mujeres, la ganadora de la Ultra Sierra Nevada fue la corredora canaria Esther Fernández (14:54:44), que llevaba cinco años alejada de las distancias ultra y que firmó una memorable carrera. El triunfo de la ultrarunner se vio favorecido por la retirada de la favorita al triunfo, Gemma Arenas, que se perdió en el kilómetro 85 cuando iba primera.

"Me decían en los avituallamientos que le iba recortando a Gemma, pero en el antepenúltimo me dijeron que era la primera y yo respondí que no podía ser, que iba segunda y no había adelantado nadie. Entonces me he dicho que le ha pasado algo. Es una pena porque para mi hubiera sido un lujo subirme con ella a este cajón", explicó la veterana corredora insular.

Para Esther Fernández, "ha sido un día en que te sale todo bien, ideal, no esperaba hacer el tiempo que he hecho". Además, señaló que "mi cuerpo venía para las 18 horas, mi cabeza venía para 16, pero tal y como iba me he dicho que había que bajar de 15 y lo he conseguido; soy muy cabezona". "He disfrutado muchísimo, la gente ha sido maravillosa, todo un espectáculo el ambientazo, la gente. He ido muy bien salvo al final, con la bajada tan técnica, que me ha ido destrozando las uñas", concluyó.

Trail

En la distancia Trail -62 kilómetros entre Quéntar y Pradollano- se impuso Mario Olmedo (Berg Outdoor) con un tiempo de 6 horas, 25 minutos y 10 segundos. En la segunda posición cruzó la línea de meta Alejandro Mayor (CAI Cadr Trail), a casi cinco minutos del campeón. Completó el podio Francisco Mendoza (Alhama Coyn), que cubrió el recorrido tras siete horas de carrera.

En mujeres la vencedora fue la catalana Eva Mesado Ortiz (Mur i Castell-Tuga), con una marca de 7 horas, 33 minutos y 27 segundos. Segunda fue Amanda Martín y tercera, Ioana Petenchi.

Maratón

En el maratón, entre Güéjar Sierra y Pradollano, Efrén Segundo (Ekuon) se llevó la victoria con un tiempo de 3 horas, 55 minutos y 47segundos. La segunda plaza fue para Andrés Viedma (Olimpo), con 4.00.48, y la tercera para Roberto Heras (4.04.12).

En la categoría femenina de la maratón se vivió una escena similar a la de la Ultra masculina. Las corredoras portuguesas Ester Alves (ganadora de las dos ultimas ediciones de la prueba) y Joana Esperanço entraron juntas en meta. Tercera fue Eva Sayago.

Sin cambios en la Spain Ultra Cup

Con la retirada de Gemma Arenas y Agustín Lujan, únicos corredores posibles en ser líderes provisionales del Circuito con la celebración de Ultra Sierra Nevada, hacen que la modalidad XL se mantenga sin cambios. Victor Bernad y Marta Ccoharua se mantienen por el momento primeros.

Igualmente ocurre en el Circuito en la modalidad M. Sin participación en la prueba granadina de los corredores que se encuentran en la parte alta del ranking, Borja Fernandez y Cristina Santurino se mantienen líderes del Gran Premio José Carlos Vera.