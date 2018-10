"Viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley". Así reza el estribillo más conocido del himno de la Guardia Civil que el domingo sonó durante el minuto en el que, antes de comenzar el encuentro entre el Covirán y el Canoe, se recordó la memoria del agente José Manuel Arcos, asesinado hace ocho días en Granada. Fue sin duda un momento emotivo en el que se rindió homenaje a quien dio su vida en el cumplimiento de su deber. Salvando todas las distancias, porque el baloncesto no deja de ser un juego, los jugadores de Pablo Pin también cumplieron con su deber al dar lo mejor de sí sobre el parqué del Palacio de Deportes. Además, el trabajo de todos tuvo el premio de una victoria importante. No siempre que se hacen las cosas bien se recoge fruto, pero en el último partido el marcador fue un reflejo de lo que se vio en la pista de juego.

esfuerzo

Sin perder de vista el himno de la Guardia Civil, se podría decir que en el enfrentamiento ante el Canoe, los jugadores del Covirán mantuvieron el orden durante los 40 minutos y al final impusieron su ley. En otras palabras, los pupilos de Pablo Pin fueron un auténtico martillo pilón para sus rivales, que a pesar de la resistencia que opusieron, terminaron por rendirse ante la evidencia. Hay que recordar que a pesar de lo que reflejó el marcador final (27 puntos a favor del conjunto nazarí), el triunfo hubo que currárselo. Fue una dura batalla de desgaste en la que los madrileños no pudieron aguantar el ritmo. Tanto fue así que, a pesar de aguantar 26 minutos, cuando tiraron la toalla lo hicieron sin disimulo alguno y para sufrir todo un vendaval de juego por parte de sus anfitriones.

importantísimo

La victoria tiene un valor extra porque se produjo ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Pin había incidido en los días previos que el partido ante el Canoe tenía más importancia que los que se puedan disputar ante los 'grandes' de la categoría. Y no sólo se gano, sino que, salvo debacle mayúscula en el partido de la segunda vuelta, el average entre ambos conjuntos tiene un clarísimo color granadino.

balance

Alegra la vista ver al Covirán tan arriba en la tabla -es tercero- cuando se han disputado cuatro jornadas. Pero, como decía el técnico granadino a la conclusión del partido ante el Canoe, hay que mantenerse con los pies en el suelo y no olvidar que el objetivo de esta temporada no es otro que salvar el pellejo. Ello no quita que hay que destacar sobremanera que el conjunto granadino haya ganado tres de los cuatro partidos que ha disputado hasta ahora, lo que, además de servir para recibir un necesario chute de moral, indica que la meta está precisamente tres pasos más cerca.