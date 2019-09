La World's Fastet Marathon se queda sin récord

La 'World’s Fastert Marathon', la maratón más rápida del mundo, se quedó sin su récord, ya que el vencedor la carrera, el keniano Antony Karinga marcó un tiempo de 2.09.38, por encima de las dos horas que se había marcado como objetivo.

La carrera partió de la Hoya de la Mora y finalizó en el Paseo del Salón después de 42 kilómetros y 195 metros en continuo descenso.

Sin duda, la dureza de la prueba fue decisiva para no poder alcanzar el crono deseado. Karinga iba en el ecuador de la carrera con un tiempo que hacía pensar que podía llegar a la línea meta con una marca en torno a 1.58.00, pero la consecuencias del descenso le pasó factura en las piernas y en los kilómetros finales el atleta africano no pudo mantener el ritmo debido a un fuerte dolor en las piernas. El desgaste fue tan intenso que varios corredores necesitaron ayuda incluso para subir al podio.

El podio

Tras Karinga sorprendió la presencia en el podio el español Juan Calderón (2.37.38), mientas que el también keniano Julius Ndivitu fue tercero.

En categoría femenina ganó Linda Ana Blanco (3.31.53), seguida por la danesa Asta Hubeck-Grandal (3.37.49) y la neozelandesa Diep Ngoc (3.43.27).

Al término la exigente carrera, Karinga explicó lo que le había ocurrido durante el recorrido:"Iba bien, pero al final he sentido un fuerte dolor en el muslo y no he podido mantener el ritmo".

Además, el keniano dijo que "de todas formas estoy muy contento por haber podido participar en esta carrera" y resaltó "la belleza del recorrido", así como que "Granada es una ciudad muy bonita".

Luis Salvador "Este año no se ha podido batir el récord, pero queda pendiente para la próxima edición"

Por su parte, el alcalde de Granada, Luis Salvador, hizo hincapié en que "ha sido una carrera muy innovadora". Asimismo, subrayó que "este año no se ha podido batir el récord, pero queda pendiente para la próxima edición". Salvador tambi´´en destacó "la profesionalidad de la organización en una prueba muy diferente".

Participaron atletas de 24 países. El maratón más rápido del mundo está organizado por la empresa danesa Albatros Adventure Marathons y su socio local Aixa Dreams con sede en Granada.