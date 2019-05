Los XXI Juegos Deportivos Discap-Albolote 2019 reúne a 16 centro ocupacionales

El polideportivo municipal de Albolote ha sido el escenario de la celebración de la decimoctava edición de los Juegos Deportivos Discap-2019, que ha contado con más de 200 participantes pertenecientes a dieciséis centros ocupacionales de la provincia.

Los Juegos, que fueron inaugurados por la diputada de Deportes, Purificación López, la alcaldesa de Albolote, Concepción Ramírez, y la concejal de Bienestar Social, Rosa María Madrid, forman parte de un proyecto creado hace ya 21 años y que destinado al colectivo de personas con discapacidad.

En esta vigésimo primera edición de Discap han participado jóvenes procedentes de centros ocupacionales de Guadix, Huéscar, Atarfe, Alhama, Baza, La Zubia, Alfacar, Loja, Granada, Dúrcal, Peligros, Albolote, la Mancomunidad de Municipios Ribera Baja del Genil y del Centro Reina Sofía de la Diputación.

Además, los Juegos Deportivos Discap-2019 ha contado con la participación de 54 voluntarios del IES Blanca Paloma.

Elogios

"Con la creación de estas olimpiadas de la discapacidad se dio un paso más en nuestro convencimiento y difusión de una sociedad inclusiva, libre de barreras, tanto físicas como mentales, e igualitaria", afirmó la diputada de Deportes durante su intervención en la inauguración de los juegos.

Concepción Ramírez. Alcaldesa de Albolote "Es un proyecto que promueve el compañerismo entre los participantes antes que la competitividad"

Purificación López resaltó "el magnífico trabajo de las instituciones involucradas para lograr que estos Juegos sean un referente en la provincia de un trabajo bien hecho donde prima la solidaridad y la igualdad entre todos". "Un trabajo de integración que habéis sabido proyectar en el conjunto de la provincia involucrando a centros ocupacionales de toda Granada", precisó para subrayar que Albolote ya es una referencia provincial en materia de políticas de integración.

"Discap-Albolote no es solamente una competición deportiva entre dieciséis centros, sino un proyecto que promueve el compañerismo entre los participantes antes que la competitividad", ha explicado la alcaldesa de la localidad. Además, añadió que es fundamental que los participantes muestren como no tienen barreras que no puedan superar, bien sea en los juegos deportivos o en su día a día.