Zarco y Zamora, ganadores del descenso de Sierra Nevada

Luis Zarco y Zoe Zamora se impusieron ayer en el descenso Bull Bikes de Sierra Nevada, prueba que se ha convertido en clásica de los veranos de la estación de esquí. El piloto motrileño fue el mejor en la categoría masculina y recuperó, tras disputar este año la Copa del Mundo de descenso donde se alzó con la segunda plaza general, el cetro de la prueba granadina. Por su parte, Zamora volvió a vencer, como ya hiciera en 2016 y 2017.

Zarco tuvo que sudar para poder hacerse con la victoria, después de una primera manga muy igualada con Moisés Navarrete. En la segunda fue donde el motrileño logró cerrar la victoria, al bajar el crono a 3:55. En la tercera plaza quedó el también granadino Carlos Haro.

"Todos los pilotos estuvimos muy igualados durante la prueba. Apreté en la segunda manga, sobre todo en las zonas de pedaleo y en los puntos más técnicos del recorrido", reconoció el ganador masculino al finalizar la prueba en la línea de meta de Pradollano.

Por su parte, la ganadora femenina, que mejoró los tiempos de Kira Zamora y Violeta Benítez, indicó tras su triunfo que "no le fue nada fácil", al tener unos entrenamientos y una competición algo accidentada. "Ayer pinché en todas las bajadas durante los entrenamientos, y hoy en la primera manga he tenido que adelantar a un doblado y en la segunda no tenía fuerzas porque es un circuito muy físico". Zamora mejoró en más de 20 segundos y un minuto a sus rivales en el podio.