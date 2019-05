Los dos equipos masculinos granadinos que disputan los play off por el título en Primera Nacional se juegan este fin de semana su pase a los cuartos de final, aunque antes deberán hacer buenos los resultados obtenidos en los choques de ida, ambos como foráneos.

La Zubia disputa este sábado (19:15 horas) su encuentro en el Pabellón Municipal 11 de marzo, después del triunfo (74-92) ante Moguer. Los zubienses disfrutan de una buena ventaja, aunque no deberán confiarse frente a un conjunto que no quiere ver por terminada su temporada. Los 18 puntos de renta no son excusa para los de David Cárdenas, que quieren seguir manteniendo su estatus de campeón oriental de Andalucía.

El domingo será el turno para un Indese Agustinos que va a más en la recta final de la temporada. Los de Adrián Ramírez reciben en el Pabellón Padre Marcelino a un Ciudad de Huelva que se vio sorprendido en la ida con el 66-88 obtenido por los capitalinos. El acceso a cuartos de final ha llenado de ilusión a un equipo que ha tenido muchos altibajos durante la liga regular, pero que parece haber encontrado su mejor nivel en el momento más indicado.