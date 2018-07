El adiós de Cristiano, más cerca

Pero lo concluyente es que el Madrid no desmintió las informaciones sobre un hipotético traspaso del portugués a la Juventus. En cambio, sí emitió un comunicado en la noche del lunes para asegurar que no había hecho ninguna oferta para contratar a Neymar, según había afirmado horas antes Televisión Española.

El vestuario blanco, y particularmente el capitán Sergio Ramos, le hicieron ver la inconveniencia de tales palabras, que opacaron las celebraciones del título. Pero Cristiano sólo cambió la forma, no el fondo: "Quizá equivoqué el momento". Nada más, ni pidió disculpas ni se retractó.

El Madrid niega haber hablado con el PSG por Mbappe

El Madrid negó que haya hecho una oferta multimillonaria al Paris Saint-Germain por Kylian Mbappe. Varios medios franceses publicaron en los últimos días que el conjunto blanco había llegado a un acuerdo con el PSG para el fichaje del delantero por unos 270 millones de euros. "El Real Madrid manifiesta que esas informaciones son rotundamente falsas", señaló el club blanco en un comunicado. "El Real Madrid no ha realizado ninguna oferta ni al PSG ni al jugador y lamenta la difusión de este tipo de informaciones que no son contrastadas con las partes", rezaba también al escrito, que, pese a todo, no aplaca por completo los rumores sobre el futuro del galo.