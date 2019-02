El ajedrez escolar se apodera de La Zubia

La cuarta edición del Torneo Escolar Alhsur se celebró con un gran éxito de participación en el centro comercial de La Zubia. El elevado número de inscritos obligó a establecer dos competiciones en paralelo.

La principal, en la que compitieron un total de 93 ajedrecistas, estuvo destinada a los de mayor edad y experiencia, mientras que en la otra participaron 27 menores que aún sin práctica competitiva.

Cuadro de honor

Tras seis rondas, con tiempo limitado a siete minutos por jugador en cada partida, se alzó con el triunfo absoluto en la sección principal el sub 16 Alejandro Serrano Almendros (Club de Ajedrez La Zubia), con 5,5 puntos.

El mejor clasificado de la Escuela Municipal de La Zubia fue el sub 14 Diego Vallejo Cantero, que obtuvo 5 puntos, mientras que la jugadora más destacada fue la también sub 14 Sofía Llopis Molina, con 4 puntos.

En el apartado de principiantes destacaron el sub 8 Pablo Carmona Martínez, el sub 10 Carlos Fernández Titos y la sub 8 Sofía López de Píñar.

La exitosa jornada estuvo organización corrió po el club de La Zubia y la Escuela Municipal de la localidad, que mantiene su línea de trabajo encaminada a la difusión del ajedrez y sus valores educativos.