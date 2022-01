Arranca en Alicante el maratón del Covirán Granada en el regreso a la competición

Dieciocho días después de su último encuentro liguero, el Covirán Granada vuelve a la competición. Y lo hará recuperando uno de los tren encuentros que tiene aplazados. Se medirá este sábado en el Pabellón Pedro Ferrándiz al HLA Alicante. Un duelo que debía haberse celebrado el pasado 17 de diciembre pero que debido a los positivos por Covid-19 en la plantilla levantina, no se pudo disputar.

En principio, este choque no estaba previsto que se disputara hoy pero el aplazamiento del duelo ante el CB Almansa, que tendrá lugar el domingo 13 de febrero a las 12:30 horas, y que Alicante tampoco pudiera jugar frente a Palencia, ha permitido que tras un acuerdo entre ambos clubes, la cita se pueda llevar a cabo.

Ansiosos

Pablo Pin tiene a sus jugadores que se ‘suben por las paredes’ por competir. Entrenar sin poder jugar es algo que a ningún profesional le gusta. Ya tienen experiencia de una situación similar el curso pasado. Esta vez han sido menos los días pero las ganas son las mismas. Sobre todo porque los rojinegros se encontraban en un buen estado de forma tras sumar tres victorias consecutivas.

Aunque la clasificación no está completa, ni mucho menos con tantos partidos pendientes, al aficionado le gusta ver a su equipo liderando la tabla clasificatoria por encima de Estudiantes, aunque el cuadro colegial cuenta con un duelo menos. Su situación es inmejorable para poder disputar la final de la Copa Princesa de Asturias, que finalmente ha quedado fijada para el 2 de abril. Jugarla sería un bonito premio a la primera vuelta pero lo importante es ir llenando el zurrón de triunfos. Y uno de ellos, aunque no será fácil, podría llegar en tierras alicantinas. El cuadro entrenado por Gonzalo García de Vitoria no está rindiendo como se esperaba. De los doce partidos que ha disputado, tan sólo ha vencido en cinco y no se puede relajar mucho porque los equipos en puestos de descenso acechan.

Jugar en el Pedro Ferrándiz no se le suele dar bien al Covirán, aunque la pasada temporada venció por 67-70. Son dos equipos que se conocen a la perfección, con el que hay muy buena relación y, en cierto modo, han mantenido trayectorias paralelas en los últimos años. Pero Pin no quiere confianzas por la posición en la tabla del rival de este sábado. Su balance de victorias y derrotas no es bueno pero cuentan con jugadores de calidad en sus filas y cuando eso se tiene, cualquier cita se puede complicar si tienen un buen día.

El técnico rojinegro ya puedo contar con Christian Díaz tras superar su lesión

El choque medirá, como curiosidad, a dos hermanos, los Tomàs. Pere por bando granadino y Joan por lado levantino que es muy probable que se vean las caras en algún momento del encuentro. Pero, sin duda, la cita será especial para un componente de la plantilla granadina. Es el caso de Christian Díaz, que ha entrenado con normalidad junto al resto de sus compañeros y volverá a estar disponible para ayudar a su equipo. Sin duda, una buena noticia para Pablo Pin, pues cuenta con una pieza más en la rotación y más teniendo en cuenta que el de Alicante será el primero de los tres choques que deberá afrontar en apenas ocho días.