Almuñécar (Granada) reconoce la labor de Carlos Rodríguez, Paula García y Una Stancev

El Ayuntamiento de Almuñécar ha reconocido la trayectoria deportiva así como la proclamación de campeones de España en sus deportistas más sobresalientes como son la jugadora de balonmano Paula García; el ciclista profesional Carlos Rodríguez y la atleta Una Stancev. Así lo ha acordado la Junta de Gobierno Local presidida por el alcalde, Juan José Ruiz Joya, a propuesta del edil delegado de Deportes, Luis Aragón Olivares.

En el caso de Paula García, el Consistorio sexitano reconoce “su gran trayectoria deportiva, siendo embajadora y ejemplo del deporte almuñequero y haber sido condecorada con la insignia y medalla de bronce al mérito deportivo por parte de la Federación Española de Balonmano”.

Trayectoria

La trayectoria desarrollada por Paula a lo largo de su carrera deportiva como jugadora profesional de balonmano, donde ha disputado más de doscientos encuentros en la Liga Guerreras Iberdrola, le ha permitido conquistar los títulos de la EHF European Cup y Copa de la Reina, ambos en dos ocasiones y la Supercopa de España. Además, ha llegado a formar parte de la Selección española de balonmano, con la que se hizo con la medalla de oro en los Juegos Mediterráneos de 2016, así como el Campeonato Mundial con la Selección Universitaria en el mismo año. Todo ello ha supuesto un éxito sin precedentes en la historia deportiva de Almuñécar.

En cuanto al ciclista Carlos Rodríguez, se le reconoce desde el Ayuntamiento de Almuñécar “su trayectoria deportiva y su reciente Campeonato de España en Ruta, siendo embajador y ejemplo del deporte almuñequero”, señala la propuesta. El sexitano compite en la UCI World Tour y es el primero de la localidad en alcanzar la máxima categoría del ciclismo profesional. Desde júnior ha destacado por su calidad y ejemplo de ello es el Campeonato de España de Contrarreloj que conquistó en 2018. Recientemente, ya como profesional y con sólo veintiún años, se ha proclamado Campeón de España en Ruta, galardón que lucirá durante todo el próximo año posicionando a este almuñequero como uno de los referentes del ciclismo a nivel nacional e internacional. Es un gran espejo en el que poder mirarse los niños de Almuñécar y La Herradura.

Stancev

En cuanto a la atleta Una Stancev el acuerdo la reconoce “por su reciente éxito proclamándose campeona de España en salto de altura a nivel absoluto, además de ser embajadora y ejemplo del deporte en Almuñécar y La Herradura”. Su trayectoria deportiva, trabajo y esfuerzo la hacen ser un referente para todos los jóvenes deportistas herradureños. Fruto de ello son los campeonatos de España sub 18 y sub 20 y el campeonato sub 23 cosechado el pasado febrero en Salamanca, que se unen al conquistado recientemente en Nerja a nivel absoluto.