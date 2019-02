Álvaro Cuadros roza el premio de la montaña

Álvaro Cuadros luchará por el Premio de la Montaña en la última jornada de la Vuelta Andalucía, hoy, con salida en Otura y final en Alhaurín de la Torre. Porque el ciclista de La Zubia que milita en las filas del Caja Rural fue el gran protagonista de la primera parte de la etapa. Cuadros buscó la fuga desde la bajada de bandera camino de Las Gabias, pero no consiguió más que alcanzar la máxima puntuación en el alto de la Malahá, quedándose sin el premio de liderar la etapa, que incluso llegó a pasar a escasos metros de la puerta de su casa.

Sin embargo, el ímpetu y buena forma demostrada en el arranque de temporada permitió al granadino seguir en el grupo de los importantes durante la ascensión al Purche y pegar un tirón en el último repecho para pasar también como primero por el alto situado en la localidad de Monachil. La posterior escapada de Yates, a la postre vencedor de etapa en el Paseo de la Bomba, dejó sin premio a Cuadros, quien sumó 15 puntos por los 16 del británico: primero en Hazallanas y anteriormente en Güéjar Sierra. La general de la montaña le queda al zubiense a cinco puntos, por lo que hoy tratará de sumar algo enla última jornada.

“Ha sido una lástima porque había sumado los primeros puntos en los altos de la etapa, pero empezando a subir Güéjar Sierra me dijeron por radio que se habían escapado tres y ya he decidí ir tranquilo. Yates ha sumado en las dos cotas y se me ha escapado por cinco puntos”, afirmó tras la etapa a Granada Hoy.El joven corredor local, conocedor de las carreteras por las que la carrera pasó durante toda la jornada reconoció tras finalizar la etapa que “gasté mucho para intentar coger escapada” al principio, algo que le privó de haber podido estar delante en la recta final de la jornada. “Quedan cuatro puertos en la última etapa, intentaré meterme en escapada, aunque sé que no va a ser fácil, y coger puntos por la montaña. Voy a tratar de ganarla. Sé que va a ser complicado, pero daré el cien por cien”.

Sobre el ambiente vivido en la jornada, Cuadros sólo tiene palabras de agradecimiento a la afición granadina: “Escuchaba mi nombre y ánimos por todos los lados durante la ascensión y eso realmente lo que me ha hecho crecerme para pasar sobre todo el Purche primero”. “Todo lo vivido quedará para el recuerdo. El correr en casa sólo pasa una vez al año, con nuestra gente, con el día estupendo que ha hecho. La verdad que ha sido una sensación muy bonita”, puntualizó.

El segundo de los corredores locales, el lojeño ‘Chupe’ López-Cózar, no pudo tener tanto protagonismo en la jornada granadina. Pese a intentarlo durante los primeros kilómetros, el lojeño sufrió en el Purche el alto rimo de los primeros clasificados, aunque se le vio disfrutar de la ascensión ante el alto apoyo que recibió por parte del público. Desde la salida en Armilla el público no dejó de animarlos, así como pedirles fotos y firmas para guardar la jornada con recuerdo.

Tras protagonizar fugas en las cuatro primeras jornadas, sin duda hoy ambos tratarán de volver a dejarse ver y conseguir el objetivo de colarse en la fuga buena que les abra las opciones de disputar la victoria de la última meta en Alhaurín de la Torre. No será en Granada, pero el calor y cariño recibido les podrá servir de ayuda ante la última jornada de la ronda autonómica.