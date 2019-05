La cita de esta tarde merece la pena. Será a partir de los siete de la tarde en el Palacio de Deportes cuando comience el tercer partido del play off que disputan el Covirán y el Palma y que llega a Granada igualado a una victoria tras los dos encuentros de la pasada semana en la capital balear.

En lo que coinciden los dos equipos es que el partido de hoy tiene todas las papeletas de ser determinante en la resolución de la eliminatoria, aunque sin olvidar que en el deporte todo es posible. Por lo tanto, se prevé un encuentro duro, tal como lo han sido los dos precedentes, y cargado de tensión.

Ambición local

La presión se presume a ambos lados de la pista entre dos conjuntos que ansían lo máximo. No obstante, quizá sean los mallorquines los que más se juegan, pues conforman una plantilla pensada antes de iniciarse la temporada para ser uno de los favoritos al ascenso. No hay que olvidar que el Palma finalizó en la tercera posición, sólo por detrás de los ex ACB Betis y Bilbao.

Por el contrario, el equipo de Pablo Pin hace tiempo que cruzó la frontera de su objetivo inicial y en su seno no se deja de repetir que ya estar en el play off es un regalo. Pero en el equipo nazarí ya se ha dado muestras de sobra de que nadie quiere bajar los brazos para nadar en la autocomplacencia por todo lo conseguido, que no es poco.

Los hombres de Pablo Pin y el mismo técnico destilan ambición por todos sus poros y quieren dar otra campanada. Y están en disposición de hacerlo tras hacerse con el factor cancha tras ganar el pasado domingo en Mallorca (83-88).

El control del rebote y frenar a Fran Guerra y Álex Hernández, objetivo de los nazaríes

Factor cancha

En el caso del Covirán, el factor cancha pesa mucho. Cuando el hace poco más de un mes el Palma ganó en liga regular en el Palacio (82-84), un miembro de la expedición balear exclamó al final del intenso partido que ojalá su equipo pudiera contar con la afición que hay en Granada. Y todo apunta a que el Palacio de Deportes va a vivir unas jornadas memorables, empezando por el partido de hoy y continuando por el del domingo. No se llenará el recinto, pero faltará poco. Y los aficionados que estén seguro que apretarán de lo lindo.

Claves

En la pista, en el Covirán son conscientes de que dominar el rebote será primordial. Además, intentará evitar que los mallorquines se disparen en el marcador gracias a su gran capacidad anotadora. En esta faceta destacan dos nombres propios: Álex Hernández y, sobre todo, el pívot Fran Guerra, un jugador determinante en las filas de Félix Alonso, técnico del Palma que se queja de que el Covirán juega "por encima de la legalidad" quizá porque le gustaría que sus jugadores lanzaran sin nadie alrededor.

Un partido intenso y de desgaste beneficiará a los granadinos, que cuentan con un banquillo más profundo y con un entrenador que mide a la perfección las rotaciones.

Por lo tanto, hoy se disputa el tercer asaltó de un combate a un máximo de cinco rounds y que al menos necesitará cuatro. El que gane hoy dejará al rival al borde del KO.