Arián Téllez, un campeón en solidaridad

Pocos deportistas podían imaginar que su vida iba a cambiar de manera tan radical en apenas un mes. Cuando muchos de ellos se estaban preparando para competir en sus distintos deportes, el parón provocado por el coronavirus ha hecho que muchos hayan cambiado el chip y se hayan adaptado a la nueva situación. Entre ellos se encuentra el velocista Arián Téllez, campeón de España absoluto en 2015, 2016 y 2018, que ya está “acostumbrado a estar en casa”.

El granadino, que reconoce que al principio tuvo “altibajos”, intenta ser “positivo y aprovechar el tiempo”. Y es que declara que “al principio nos pilló a todos un poco de sorpresa, y generó algo de nerviosismo por cómo sería el confinamiento. Creo que no éramos conscientes de lo que iba a durar”. Porque, tanto él como el resto de compañeros de entrenamiento, “pensábamos que el confinamiento iba a ser más corto, unas pocas semanas o un mes para volver a entrenar y que se pudiera acudir al Campeonato de España, pero conforme fue pasando el tiempo, el nerviosismo fue a más”. Sin embargo, la cancelación de las competiciones “nos tranquilizó a todos”.

Año perdido

Es por ello por lo que considera que “se puede decir que es un año perdido pero yo, por ejemplo, que llevo desde 2014 acudiendo a todos los Campeonatos de España, sean a cubierto o al aire libre, y que me he perdido pocas competiciones, podré descansar mentalmente”. Un descanso psicológico que apunta que “me puede venir muy bien para echar de menos la competición y el entrenamiento diario”.

Y lo argumenta señalando que “cuando entrenas seis días a la semana, hay momentos en los que se necesita algo de motivación. Si se ve el lado positivo, se pueden sacar cosas buenas de esta situación, como coger con muchas más ganas la temporada que viene y echar de menos esa pasión que tenemos los deportistas”.

Descanso

Pero como atleta de élite que es, Arián no puede desconectar del todo en el apartado físico. De ahí que trate de entrenar en casa dentro de las posibilidades que tiene. “Otros atletas tienen la suerte de contar con material o más espacio para entrenar en su hogar, pero no es mi caso”, resalta. De ahí que, con la ayuda de su entrenador Manuel Jiménez, haya adaptado sus entrenamientos al material con el que dispone.

Entre otros, cuenta con una comba, que le comienza a gustar y le parece “bastante entretenida pues de ella se pueden sacar bastantes cosas positivas realizando ese ejercicio”. Además, dispone de gomas elásticas y trata de entrenar seis días a la semana. Eso sí, tiene claro que “psicológicamente cuesta más que en una situación normal, pero me lo estoy tomando como cualquier otra persona. Hago deporte por tranquilizarme y desconectar un poco del día a día, además de para quemar calorías. Se trata de perder la forma lo menos posible y no coger peso”.

Guerra perdida

El especialista en 100 metros lisos no se muerde la lengua y da su opinión sobre la polémica generada por los test que, en teoría, le van a hacer a los futbolistas en los próximos días. Al hilo, y tras considerar que “es una guerra perdida”, opina que “me parece indignante y creo que no es justo que, más o menos, se sepa cuando se va a poder volver a jugar y el resto de la ciudadanía no tenga claro cuando podrá salir a la calle”. Y tiene razón al señalar que “en deportes como el atletismo tenemos menos riesgo, porque un futbolista está en contacto con otros jugadores pero nosotros para salir a correr o el tenis, no tenemos contacto con nadie”.

En cualquier caso, cree que “salir a hacer deporte ayudará psicológicamente a la población, pero lo importante es salir de esta situación lo antes posible y cumplir con lo que nos dicen desde el Gobierno”. Porque, como todos los ciudadanos, echa de menos su día a día aunque aclara que “más que pensar en la pista, pienso en poder salir a la calle. No estamos acostumbrados a estar encerrados en casa”, por lo que manifiesta que “con poder salir, a todos nos ayudaría a aguantar unas semanas más. Claro que sueño con volver a la pista pero lo veo tan lejano que el primer objetivo ahora es poder hacer algo de deporte en la calle”.

A nivel personal, echa de menos “ir a casa de mi abuela para verla, acudir al gimnasio pese a que nunca me ha gustado los entrenamientos de fuerza pero sí apetece echar un rato con los compañeros, levantar pesas y motivarme, o coger la moto y que me dé el viento en la cara”.

Solidario

Pero es en estos días en la que su faceta solidaria más destaca en este deportista que acaba de cumplir 26 años. En concreto, colabora con el Banco de Alimentos pero también “me he apuntado como voluntario en Cruz Roja y recientemente he hecho un curso para colaborar y estoy esperando a que me llamen”. Además, es presidente de Rotaract Granada que es “una asociación que depende del Club Rotary Granada y que se dedica a labores sociales y humanitarias, aunque ahora mismo está un poco parada porque no tenemos fácil ayudar por las medidas de seguridad que hay que tomar”.

Es por ello por lo que buscó colaborar con el Banco de Alimentos de Granada, al que va “una o dos veces a la semana en función de lo que necesiten. Me sirve para desconectar pero también para ayudar”. Y es que reconoce que “estar en confinamiento, en casa y sin poder hacer nada me come por dentro y más si puedo ayudar a otra gente”.

Mensaje

El riesgo de poder contagiarse por el coronavirus está ahí pero arguye que “tomando las medidas de seguridad oportunas y siendo joven y deportista, pienso que tengo menos peligro que otras personas más mayores para desplazarse y colaborar”. Por último, lanza un claro mensaje: “Creo que es el momento para que los jóvenes que podamos asumir ese riesgo, demos un paso adelante si es para ayudar a alguien”. Ese es Arián Téllez, un campeón de España y una persona con unos principios muy claros.