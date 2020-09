La proyección del CB Granada es internacional

A pesar de la situación tan complicada creada por el coronavirus, la mayoría de deportes están arrancando sus temporadas como se puede y los equipos buscan cumplir sus objetivos. Es el caso del Club Bádminton Granada, que hace pocas semanas volvió a la competición y busca conseguir todas las medallas posibles.

“Está todo un poco en el aire, pero sí hemos comenzado las competiciones a nivel internacional, desde la sub 13 hasta la sub 19. No hemos participado en las nacionales porque se celebraron lejos, en el norte de España y, en parte, porque estamos centrados más en los eventos de fuera de nuestras fronteras”, declaró el técnico del club granadino, Salvador Franco.

Campeonato de Europa

Hace dos semanas, varios de los jugadores del equipo estuvieron en Eslovenia compitiendo con la Selección Española de Bádminton. Salvador Franco, hijo del técnico, María de la O Pérez y Rubén García lo hicieron en la categoría sub 19. Los tres han conseguido la clasificación para el Campeonato de Europa, para el cual han sido convocados y que tendrá lugar a finales de octubre en Finlandia.

Además, también estuvo presente en el país de Europa del Este Daniel Franco, hijo también del entrenador del club, que pudo conseguir la medalla de bronce. Esta semana competirá en un campeonato internacional que se celebrará en Oviedo.

Dificultades

El encargado de dirigir al club nazarí explicó que tienen algún que otro problema cuando traspasan las fronteras: “Estamos teniendo problemas a la hora de viajar porque España está en rojo para los demás países. Siempre vamos con una PCR realizada en las últimas 48 horas para poder acceder a otra nación, de lo contrario, tienes que guardar cuarentena”.

“De hecho, me preocupa un poco más lo nacional que lo internacional, porque en España se están cancelando campeonatos, pero fuera del país no”, aclara.

Objetivo División de Honor

Aparte de lo ya mencionado, cuentan con un equipo en Primera División, el cual es el más joven de toda la categoría, teniendo a chicos desde los 15 hasta los 19 años. “El objetivo es quedar entre los tres primeros para alcanzar la División de Honor, donde están presentes los ocho mejores clubes del país”, manifiesta Salvador.

En este equipo, además de los ya mencionados, también se encuentran presentes Lucía Escribano, Natalia Rodríguez, Ainhoa Ramírez, María Luisa Pérez, Lucas Torres y Rafael Porcuna.

De todos ellos, por el momento, sólo forman parte de la selección los cuatro mencionados que viajaron a Eslovenia, con esperanzas de que alguno más también sea seleccionado.

Proyección

El propio Salvador Franco también forma parte del combinado nacional, siendo el seleccionador sub 17 y colaborador de la sub 19 y absoluta. “La idea es que nuestros jugadores sigan progresando en la selección. Por ahora van cumpliendo los objetivos, como conseguir la clasificación para el Campeonato de Europa. El siguiente es el pase para el Campeonato del Mundo, que será en enero de 2021 en Auckland, Nueva Zelanda”, aventuró Franco.

Retorno a los entrenos

Mirando hacia atrás, recuerda cómo ha ido el parón provocado por el Covid-19: “Hicimos una planificación para que todos la cumplieran en casa. Una preparación física con ejercicios de fuerza bastante completos. No hemos podido pisar la pista desde marzo hasta junio, pero el 1 de julio volvimos a entrenar juntos gracias al Ayuntamiento de Ogíjares. No hemos podido hacer pretemporada enfrentándonos a otros equipos, por lo que ha sido sólo entre nosotros.

Mirando a la cantera, el equipo cuenta con una escuela de pequeños, también en Ogíjares, los cuales fueron campeones de Andalucía sub 13. “La cantera viene pisando fuerte y la cuidamos para que sigan el camino de los mayores”, concluyó el encargado de dirigir al Club Bádminton Granada.