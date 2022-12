El cuadro granadino del Churriana Inclusivo se estrena en casa con una contundente victoria

El Covirán Churriana Inclusivo venció el primer compromiso de la temporada en casa correspondiente a la jornada 2 del campeonato de Segunda División. El equipo churrianero recibió al Cocemfe Castellón en un encuentro que sirvió para que los más jóvenes de la plantilla dispusieran de minutos de juego. La maquinaria funcionó desde el primer compás del encuentro y el Churriana cerró todos los cuartos ganando cada uno de ellos por 20-10, 17-4, 16-4 y 10-3 para terminar llevándose el envite por 63-21.

Francis Sánchez dispuso de un quinteto formado por Mario Torres, Moi Fernández, Edu Oblaré, Christians y Willy. Comenzó mejor el equipo castellonense, que llegó a dominar con una ventaja de 4-8 en las primeras posesiones. Los más jóvenes Oblaré y Fernández eran quienes mantenían su acierto para que el Castellón no se escapara. No fue hasta pasado el ecuador del primer cuarto cuando el Covirán se comenzó a despegar gracias al acierto, sobre todo, de los tiros de Edu, Willy y Torres.

Segunda mitad

Durante el segundo tiempo, los churrianeros fueron aumentando la renta terminando el tercer cuarto con un parcial de 50-18. Los últimos diez minutos fueron un puro trámite con un Castellón que poco más pudo hacer en la recta final del encuentro. Willy terminó con 18 puntos en su casillero, destacando también los 15 de Oblaré en un sensacional partido y los 11 de Moi Fernández.

El entrenador Francis Sánchez dijo al término del encuentro que “el rival llegó con un par de bajas y resultó un partido más cómodo de lo esperado. Trabajamos la salida con pases largos y funcionó nuestra bajada en línea para contener al rival hasta llegar a nuestro campo. Todo lo que ensayamos salió y, además, los jóvenes siguen destacando y los veteranos aportando”, dijo Sánchez.