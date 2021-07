Javier Elvira: "El Balonmano Maracena debe buscar más apoyos para crecer"

El Balonmano Maracena estuvo a punto de ascender a División de Honor Plata, pero una derrota en el último partido le privó de ello. Su técnico, Javier Elvira, se siente orgulloso y satisfecho de la temporada que ha realizado su equipo ya que, pese al pinchazo final, el conjunto ha mantenido un altísimo nivel durante todo el curso. “La verdad es que para nosotros ha sido algo histórico, un sueño poder disputar una fase de ascenso y creo que el equipo ha hecho una fase e ascenso auténticamente espectacular”, declara .

En general, el técnico del club granadino destaca dos aspectos fundamentales de su equipo esta temporada. Por un lado, el nivel de juego alcanzado que para él ha rozado la categoría superior. “El otro punto que destacaría es el nivel de competitividad. Creo que a nivel de juego y competitividad lo de este año roza la perfección”, resuelve.

Una familia

En cuanto a lo mejor y peor del curso, Javier Elvira subraya la unión del Balonmano Maracena como el aspecto más favorable. “El punto más fuerte de este grupo es que se considera una familia. A pesar de todas las adversidades, es un grupo que se une para superarlas y así es capaz de lograr lo que ha conseguido. Ha ganado partidos muy complicados y ha jugado una fase de ascenso. Al mejor equipo de la temporada, el San Quirze, ha estado a punto de ganarle”, concluye el entrenador maracenero.

"Creo que a nivel de juego y competitividad, lo de este año roza lo extraordinario"

El punto débil del equipo son los recursos económicos, que están limitados. Por ejemplo, a nivel médico, el técnico se queja de no tener las mismas facilidades que otros equipos. Esa falta de recursos les ha perjudicado en caso de lesiones, al no poder recuperar a los jugadores a tiempo. “En cualquier lesión nos cuesta recuperar jugadores, conseguir diagnósticos” se lamenta.

Paso adelante

Precisamente, Javier Elvira reconoce que para dar un paso adelante la próxima campaña y poder aspirar a más, necesitan mayor presupuesto y patrocinadores. “Nosotros hasta ahora hemos sido un club amateur de chavales que han progresado poco a poco, pero hemos llegado a un nivel donde el equipo ha superado las expectativas y llega un momento en el que el club debe buscar apoyos”, confiesa. El objetivo es conseguir una estructura estable que consiga el ascenso a División de Honor Plata, una categoría “semiprofesional”.

A nivel deportivo, los objetivos para el curso próximo son continuar con el nivel demostrado hasta ahora y llegar lo más alto posible. La temporada que viene habrá equipos que bajan de la división superior, por lo que el nivel de competitividad será más alto. “Creo que el objetivo debe ser competir con los mejores y estar siempre arriba. A partir de ahora este equipo tiene que exigirse más para, en años posteriores, dar el salto”, resalta el entrenador del conjunto metropolitano.

Afición "dormida"

En cuanto al balonmano en Granada, el técnico subraya que siempre ha habido mucha afición pero que “ha estado dormida”. Sin embargo, con lo conseguido en los últimos años y el apoyo de la prensa, Javier se muestra optimista de cara al futuro. “Creo que desde la labor que se hace desde Maracena, con los equipos de base, la afición granadina vuelve a despertar”, recalca. Aún así, el entrenador granadino manifiesta que para que aumente y el balonmano sea algo más en la provincia falta apoyo económico y de las instituciones, además de patrocinios de empresas locales.

"El objetivo del próximo curso es conseguir una estructura que luche por el ascenso"

Sobre sus planes de futuro, Elvira adelanta que depende de lo que decida el club el año que viene. En caso de que el club no dé un paso adelante y no cuente con los suficientes apoyos económicos, parte de la plantilla se plantearía abandonar el proyecto. Por ejemplo, algunos jugadores han terminado de estudiar y está en duda su continuidad. El entrenador, por su parte, no descarta ningún nuevo proyecto ni tampoco continuar en el Balonmano Maracena mientras que existan las ganas de “crecer y mejorar”.