El técnico del Balonmano Maracena confía en que pronto llegarán las victorias

Pese a no haber empezado bien la temporada, Daniel Aguilar, entrenador del Balonmano Maracena-La Esquinita de Javi, confía en su equipo. Los maraceneros cayeron ante el Safa Madrid el pasado fin de semana por 35-17 en un duelo del que el técnico de los metropolitanos afirmó que “la primera parte la planteamos muy bien, estuvimos muy concentrados y tan sólo encajamos trece goles”.

Sin embargo, en ataque su equipo falló innumerables ocasiones. “Anotamos once goles pero fallamos en exceso. Creo que fueron en torno a veinte las oportunidades que tuvimos pero no acertamos, No solemos fallar tanto pero se dio así”.

Progresión

En cualquier caso, señala que “prefiero diez partidos de este tipo pese a que encajamos 35 goles porque jugamos bien pero no tuvimos una buena selección de lanzamiento, pero eso es trabajable, que el anterior duelo en el que nos borramos directamente”.

Pero Aguilar es optimista y afirma que “estoy convencido que con el trabajo de mis jugadores y la progresión que estamos teniendo, más pronto que tarde le daremos una alegría a nuestros aficionados”. El Maracena jugará este próximo sábado en casa ante el Palma del Río a las 18:00 horas en el Pabellón Municipal de la Ciudad Deportiva.