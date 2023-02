El Covirán Granada no puede con Bilbao Basket y cosecha una nueva derrota en la ACB

El Covirán Granada no pudo dar la sorpresa ante el Bilbao Basket, que se llevó el triunfo por 90-73 en un duelo en el que llegó a estar por delante en el tercer cuarto (50-51), pero a partir de ahí los bilbaínos fueron un rodillo y casi doblaron en anotación a los granadinos. La derrota de Fuenlabrada ante Zaragoza permite irse al parón manteniendo la renta con los madrileños a la espera del duelo aplazado de Manresa.

El cuadro de Pablo Pin plantó cara en el primer cuarto a los ‘Hombres de negro’. Comenzó el choque por delante pero fueron los locales los que aprovecharon las pérdidas de los rojinegros para ir adquiriendo sus primeras rentas. Un primer parcial de 6-0 fue respondido con un 0-5 que llevó las tablas en el marcador (11-11). Incluso, gracias a un triple de Thomas Bropleh, se puso por delante de nuevo. Fue el único lanzamiento desde más allá de 6,75 que anotaron los visitantes en este periodo, que acusaron la falta de acierto desde el perímetro.

Mal en el perímetro

El de Denver mantuvo a su equipo en el partido en unos primeros diez minutos en los que el 1 de 7 en triples (14%) fue demasiada losa. Y eso que se redujeron las pérdidas, la principal lacra del Covirán en la presente temporada. Pese a todo, terminó dos puntos abajo en una más que digna puesta en escena. Pero el arranque del segundo cuarto fue premonitorio. Un triple de Francis Alonso provocó que Pin ordenara defensa en zona 2-3 con el objetivo de sorprender a su rival. Sin embargo, Álex Reyes con otro lanzamiento desde el perímetro rompió la zona, sumando otro más por medio de Denzel Andersson que lanzó a los vizcaínos en el electrónico. Y eso que el técnico granadino, con 30-23 paró el partido pero sirvió de poco.

Los rojinegros fueron casi siempre por detrás en el marcador

Los de Jaume Ponsarnau le endosaron a los rojinegros un 12-2 para alcanzar la docena de puntos de ventaja. El Covirán se atascó en ataque y en casi seis minutos, anotó tan sólo cinco puntos. Pero apareció la figura de Luke Maye, que salió de inicio para aprovechar el calentamiento previo pero entró en calor en el segundo cuarto con ocho puntos seguidos, seis de ellos como consecuencia de dos triples. A la fiesta se sumó Bropleh, que acercó a los de Pin a seis puntos. Se anotaron once puntos en algo menos de tres minutos. Sin embargo, las pérdidas fueron en aumento con ocho en total al descanso. El mayor control del balón de los vascos marcó la diferencia pues doblaron en asistencias a su rival para irse al receso ocho arriba (42-34).

Había varios aspectos por mejorar en las segunda mitad. Entre ellos, frenar todo lo que generó para su equipo Adam Smith y que el juego interior aportara más pues la dupla formada por Maye y Bropleh no fue suficiente para acercarse en el electrónico y eso hizo que el juego fuera más previsible. Y se mejoró. El rebote ofensivo permitió meterse de lleno en el partido pero Smith dio aire a su equipo. El intercambio de triples benefició al Covirán. Dos seguidos de Lluís Costa volteó el marcador para los rojinegros, provocando que Ponsarnau frenará el vendaval con un tiempo muerto (50-51) tras un parcial del 1-8.

El rebote ofensivo

Había partido. Pero los quince rebotes ofensivos de los locales volvió a dejar al Bilbao Basket como dominador del marcador tras un 6-0 que hizo que Pin parara el encuentro a 2:23 del final del tercer cuarto. “Estamos muy bien” le dijo el técnico granadino a sus jugadores. Pero llegó la jugada que permitió un respiro para los locales. Ludde Hakanson anotó, Maye tras un mal saque le entregó el balón al base del Bilbao Basket que no lo desaprovechó y enchufó un triple. En un pispás, de estar a tres puntos se pasó a ocho a falta de poco más de un minuto para el final del cuarto. Renta que fue de un punto más al término del mismo gracias, de nuevo, a Hakanson que sobre la bocina cerró el cuarto con un resultado de 64-55 tras un 14-4 de parcial.

La tripleta formada por Hakanson, Reyes y Smith fue determinante para el triunfo de los vascos

De nuevo tocó remar en los últimos diez minutos y más tras la aparición de Álex Reyes, que anotó cinco puntos seguidos para comenzar a dejar encarrilado el choque. Atascados en ataque, los rojinegros no quisieron bajar los brazos pero la pareja Reyes-Smith hizo mucho daño para evitar que los de Pin se acercaran. La ventaja no bajó prácticamente de nueve casi nunca y, pese a intentarlo, sus esfuerzos fueron poco fructíferos.

Con once abajo a falta de cuatro minutos, tocaba arriesgar ante un equipo que supo administrar su renta. Los buenos minutos de Ndoye no fueron suficientes porque Hakanson, que no había anotado en la primera mitad y concluyó con 15 puntos, y Jeff Withey, llevaron los 19 de ventaja y terminaron por finiquitar el duelo con el que el Covirán Granada se irá al descanso de la competición con una nueva derrota. La Liga Endesa descansa con motivo de la Copa del Rey y las ventanas FIBA, un periodo de tiempo que habrá que aprovechar para trabajar y lograr la adaptación plena de los recientes fichajes.