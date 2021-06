El ascenso a la ACB se decidirá en Granada

El Covirán Granada no pudo lograr el ascenso a la ACB en la primera de las dos oportunidades que tenía. En un partido en el que su poca capacidad reboteadora marcó el devenir del mismo, los de Pablo Pin estuvieron casi siempre a remolque del rival, que sabía que era su última opción para ascender. Las numerosas segundas opciones de las que gozaron los gallegos fueron decisivas para lograr un triunfo merecido y jugarse el todo por el todo en 40 minutos este domingo, en el último choque de la temporada.

Si un calificativo se le puede poner al choque, ese fue intenso. Ante lo mucho que se jugaban ambos equipos, cada acción fue peleada como si fuera la última. Y eso que en el inicio el espectáculo se apoderó de los jugadores de ambos equipos. Tres triples para empezar, dos locales y uno visitante con tiro libre adicional, sorprendió a los asistentes del Pazo Dos Deportes de Lugo.

Espectáculo Thomas

Por bando gallego Kacinas y Larsen hicieron mucho daño por dentro, una dupla que aprovechó su capacidad reboteadora para comenzar a dar las primeras diferencias a Breogán. Pero Thomas Bropleh no estaba dispuesto a ello y dijo aquí estoy yo. El de Denver tiro del carro nazarí en el primer cuarto ofreciendo un actuación sin fallo en tiros de campo y libres, anotando 14 de los 19 puntos de su equipo y llegando en apenas 10 minutos a 19 de valoración.

Poco a poco los de Pin se fueron soltando y, a base de garra en pista trasera y un parcial de 0-10, logró ponerse por delante pero el Larsen de ayer, sin estar especialmente brillante, no era el mismo que el que deambuló por Granada. El danés, en siete minutos anotó siete puntos, pero la igualdad ya era la tónica. La defensa que ordenó Diego Epifanio sobre Lluís Costa y Christian Díaz ahogó por momentos al Covirán. Se quería evitar que subieran con comodidad el balón y evitar así que jugarán en estático demasiado tiempo. Sobre todo para que Bropleh no recibiera con ventaja. Algo que al norteamericano no le importó en exceso como demostró con el triple que acercó a dos puntos a los nazaríes antes de que Mateo Díaz respondiera sobre la bocina con otro triple, dejando el primer parcial en 24-19. Demasiados puntos para poder ganar a domicilio.

Mejor en defensa

Quizá por ello la defensa que realizaron los vestidos de verde, en homenaje a su patrocinador, mejoró mucho en el segundo cuarto. En especial destacó la presión sobre la primera línea de pase que le permitió recuperar muchos balones y poder correr, teniendo en cuenta que el rebote defensivo era la principal rémora de los granadinos. La intimidación de Fall fue determinante, como también lo fue Kacinas en los lucenses. El lituano aprovechó su mayor físico sobre Bropleh para percutir en la zona. De hecho, al descanso fue el máximo anotador de los celestes sin fallo en lanzamientos de campo.

Los problemas en el rebote marcó el duelo de los de Pin

Breogán llegó a estar seis arriba pero aparecieron Manu Rodríguez, cuyos triples se echaban de menos en los play off, y David Iriarte con cinco puntos de manera consecutiva para dejar a su equipo por delante al descanso (39-41). Se había logrado reducir el caudal ofensivo de los de Epifanio pero una vez más había que cerrar mejor el rebote.

Sin embargo, el receso no le sentó bien al Covirán. Breogán salió decidido y muy acertado de vestuarios y con un parcial de 12-2 en apenas cuatro minutos, obligó a Pin a parar el choque con 51-43 en el electrónico. Una canasta y un tiro libre en cinco minutos era un bagaje muy pobre. Atascados en cancha delantera, había que crecer desde la defensa como ocurrió en el segundo parcial. El técnico visitante optó por jugar muchos minutos con los dos bases en pista para tener mayor control y aprovechar el descaro de Christian Díaz. Costa asumió también responsabilidad y entre los dos redujeron una renta que llegó a ser de nueve puntos.

Aparición de los Quintela

Se superó un mal momento a base de tranquilidad, que era un aspecto que se sabía que iba a ser clave. Pese a no lograr ponerse por delante debido a que Kacinas siguió a lo suyo y los hermanos Quintela aparecieron en la serie, Murphy dio un pase adelante, llegándose a los diez minutos decisivos tres abajo (61-58). La clave estaba en el rebote, el rebote y el rebote. No había otra manera para ganar la final.

Mal inicio de segunda parte

Pero al igual que en el tercer periodo, el inicio no fue bueno. Un 9-2 lanzó diez arriba en menos de tres minutos a los gallegos, lo que obligó a Pin a pedir tiempo muerto. Los locales tenían mucha fluidez en ataque, todo lo contrario que el Covirán. Y es que en casi todas las acciones que los de Epifanio fallaban algún lanzamiento tenían segunda opciones y así era imposible. Veinte rebotes era demasiada diferencia. Sergi Quintela puso la docena de puntos a menos de seis minutos para el final.

El rebote

A base de tiros libres los verdes siguieron en el partido. Poco a poco fueron recortando ante un Breogán agotado en lo físico. Un canastón de Christian Díaz puso el 76-73 pero dos ataques precipitados buscando remontar a base de triples le dio vida a los gallegos. Bropleh, con un triple, y Costa con una bandeja generaron esperanza en la afición nazarí pero Ahonen, con dos tiros libres puso la sentencia. Lluís Costa tuvo en sus manos el lanzamiento del empate a 81 pero su intento desde el centro del campo no entró.

Nadie quería tener que acudir a la segunda bala y jugarse el ascenso en casa. Pero las circunstancias son las que son. Ante su afición los de Pablo Pin buscarán el regreso a la ACB. Estuvo cerca pero el rebote condicionó el choque.