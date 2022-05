Trámite final para el Covirán Granada

Pocos podían imaginar que la última jornada de la LEB Oro le iba a sobrar al Covirán Granada. Con el ascenso a la ACB conseguido el tras pasar por encima del CB Almansa ante más de 8.000 espectadores, el conjunto de Pablo Pin cierra su temporada con el desplazamiento a Cáceres donde le espera un equipo que se está jugando su presencia en los playoffs.

Con el objetivo cumplido, la semana no ha sido la ideal para preparar el encuentro. Fiestas, celebraciones, recepciones en el Ayuntamiento y la Junta de Andalucí, empresas, sin entrenar…Obviamente el cuadro rojinegro llega a cita relajado, con el título de la competición en su poder y sin nada en juego. Todo lo contrario que su rival, que pelea por una plaza entre los nueve mejores. Los verdinegros serán de playoffs si vencen o si pierden y también lo hace Valladolid o Castellón.

Último esfuerzo

Pero Pablo Pin le quiere pedir a sus jugadores un último esfuerzo antes de irse de vacaciones. La profesionalidad de sus pupilos está fuera de toda duda aunque no llegan al tierras extremeñas en las mejores condiciones, sobre todo mentales tras un curso en el que no ha perdido dos encuentros seguidos nunca y que ha devuelto a la ciudad a la máxima categoría del baloncesto español.

Lo normal es que Cáceres juegue un punto más de intensidad que los granadinos que quieren, no obstante, alcanzar la vigésimo séptima victoria de la temporada y poner un broche de oro a la histórica campaña que han realizado. Sin embargo, enfrente tendrá al cuadro entrenado por Roberto Blanco que no quiere desperdiciar la oportunidad de abrochar su participación en la segunda fase de la competición para tratar de lograr una plaza en la Final Four del próximo mes.

Con un balance de 18 victorias y 15 derrotas, los cacereños cuentan con una plantilla con mucha experiencia en la categoría. De hecho, ya dio buena cuenta de los de Pin en la primera vuelta, en la que vencieron en el Palacio de Deportes por 80-86 en una cita en la que la dupla formada por Devin Schmidt y Duje Dukan, bien acompañada por el granadino Manu Rodríguez en la recta final, remontó una renta de 16 puntos de los granadinos.

Entre fiestas, recepciones, homenajes y visitas a empresas, los de Pin apenas han entrenado

Precisamente para Manu será una cita especial. El escolta granadino se medirá al que fue su equipo en las últimas cuatro temporadas. No renovó y se tuvo que buscar un destino pero es muy querido en la entidad. Los rojinegros deberán vigilar de cerca al escolta Devin Schmidt. El de Tennessee promedia 14,5 puntos por encuentro y es el décimo máximo anotador de la competición. Pero también habrá que tener cuidado con Benoit Mbala. El pívot camerunés anota 13,3 puntos por duelo y 5,4 rebotes, para 13,2 de valoración por partido.

Se la juega

Pero además, de estos tres jugadores, son importantes jugadores como Jorge Sanz y Mateo Díaz (de mal recuerdo para los rojinegros pues ascendió con Breogán) y Romaric Belemene, un clásico de la categoría. Los extremeños dependen de sí mismos en esta última jornada para lograr el pase a los playoffs e incluso podría servirle una derrota, siempre y cuando se den los resultados adecuados. Si perdiera, se quedarían fuera si al mismo tiempo ganan tanto Valladolid como Castellón, en una jornada que volverá a ser con horario unificado, jugándose los partidos a las 21:00 horas.

Despedidas

Pin tiene las bajas de Pardina, Christian Díaz y Pere Tomàs para concluir una temporada de ensueño que quieren cerrar a lo grande antes de afrontar un largo descanso. Para muchos será su último partido con la camiseta del Covirán porque es evidente que habrá descartes y no todos van a seguir ni tienen nivel para la ACB, pero quieren despedirse con un buen sabor de boca. Ya habrá tiempo de tomar decisiones.