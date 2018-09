Una caída en el peor momento

El suizo Nino Schurter logró ayer su séptimo título, cuarto consecutivo, al imponerse en la prueba de cross country de los Campeonatos del Mundo de bicicleta de montaña, disputados en Lenzerheide (Suiza). El mejor español fue, en la decimoctava plaza, Carlos Coloma. El italiano Gerhard Kerschbaumer fue segundo y el holandés Mathieu van der Poel, tercero.

Sergio Mantecón acabó en la trigésima segunda plaza mientras que el granadino David Valero lo hizo en la quincuagésima primera a 8:35 del ganador. El mal puesto de Valero, que fue bronce en los pasados Europeos, tiene una clara justificación, una caída el viernes que le perjudicó claramente.

Arrancó Valero desde la primera línea merced a su buena clasificación UCI, lo que le permitió rodar durante los primeros compases de la carrera en las posiciones de privilegio. Pero pronto se pudo comprobar que la condición del granadino, acostumbrado a pelear con los mejores en la Copa del Mundo, no era la mejor y fue perdiendo posiciones. Tuvo una caída el día previo a la carrera y se resintió de su clavícula fracturada el pasado mes de enero.

"Estoy contento con las sensaciones después del percance. Al menos he podido acabar la carrera y conseguir puntos. He defendido los colores de España lo mejor que he podido. Esperamos volver en 2019 con más fuerza y con ganas de revancha", apuntó Valero tras la carrera.