Eduardo Hernández y Virginia Pérez se proclaman campeones de España en Sierra Nevada

El catalán Eduardo Hernández (Club Matxacuca) y la castellanomanchega Virginia Pérez (HG AML) se proclamaron este sábado campeones de España de carrera de montaña sobre superficie nevada al imponerse con autoridad en el X Snow Running de Sierra Nevada, disputado en la estación invernal granadina y en el que participaron trescientos corredores.

Con un recorrido de 11,7 kilómetros y 920 metros de desnivel, Hernández y Pérez lograron el triunfo en su primera participación en la prueba, que recortó un kilómetro el recorrido previsto por la escasa visibilidad en el tramo de Loma de Dílar.

Hernández, que es miembro de la selección catalana de raquetas de nieve, tardó una hora y 23 segundos en completar un trazado que arrancó en Pradollano (2.100 m.), pasó por Borreguiles (2.700 m.) y alcanzó los 2.900 metros antes de iniciar el descenso nuevamente hasta la urbanización de Sierra Nevada.

El corredor catalán, de 39 años, fue siempre junto al salmantino Guillermo Ramos (2007 Trail), que acabó segundo, mientras que completó el podio el tres veces ganador del snow running de Sierra Nevada, el granadino Jacob Gutiérrez.

“He hecho algún intento por descolgar a Ramos, pero no ha habido forma, por lo que he decidido jugármela en la bajada y ahí he podido despegarme”, señaló en la meta el nuevo campeón de España de la disciplina.

Carrera femenina

La carrera de Virginia Pérez, que tardó en completar el recorrido una hora, siete minutos y 47 segundos, fue diferente porque pronto se puso líder y completó en solitario casi todo el recorrido.

“Es una disciplina nueva para mí, pero me lo he pasado muy bien, a pesar de haberme caído dos veces en la bajada porque no sabía muy bien cómo pisar”, declaró la nueva campeona de España.

La castellanomanchega aventajó estuvo escoltada en el podio por la jienense Silvia Lara, dominadora de la prueba en los últimos años, mientras que fue tercera la conquense Arancha Ramírez Martínez (1.15.49).

El X Snow Running de Sierra Nevada redujo en esta edición un setenta por ciento su participación habitual para ajustarse al protocolo COVID 19 de competiciones oficiales.

Así, del millar de corredores previstos, en esta edición del Snow Running Sierra Nevada tomaron la salida trescientos participantes en series de cincuenta corredores.