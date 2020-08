David Valero, principal novedad en la representación granadina en el Nacional

Las localidades jienenses de Cazorla, La Iruela, Úbeda y Baeza serán las sedes del Campeonato de España de ciclismo en carretera Jaén 2020, que se celebrará este próximo fin de semana en el que habrá una buena representación de ciclistas granadinos.

La aprueba arrancará el viernes por la mañana con las contrarreloj en categoría femenina y sub 23 con un recorrido de 29,4 kilómetros. Por la tarde será el turno de los profesionales sobre 48 kilómetros. El sábado se celebrará la prueba en línea para féminas élite y sub 23 así como la de los sub 23 en categoría masculina, en la que participarán David Comino y Sergio Jiménez representando a la selección andaluza dirigida por el también granadino Antonio Miguel Díaz. La cita tendrá su salida en Úbeda y llegada en Baeza tras recorrer un total de 159 kilómetros.

Representación

Será el domingo cuando se celebre la prueba élite UCI y élite masculina en la que habrá un total de cinco ciclistas nacidos en la provincia. Se trata del sexitano Carlos Rodríguez, que disputará su primera Campeonato de España defendiendo los colores del Ineos, Gabriel Reguero (Bahrain CT 2020), Álvaro Cuadros (Caja Rural-Seguros RGA) y José Antonio García y Álex Ropero (Kometa Cycling Team).

Valero

A ellos se les sumará el bastetano David Valero, actual campeón de España de mountain bike XCO, que con el objetivo de adquirir un ritmo de competición adecuado de cara a lo que resta de calendario en esta atípica temporada, ha decidido participar en el Campeonato de España de Carretera, una disciplina a la que no está habituado.

Todos los participantes deberán presentar un PCR negativo efectuado como máximo cinco días antes de la disputa de las pruebas

Como era previsible, la Real Federación Española de Ciclismo ha exigido que las personas que participen en el Campeonato presenten un PCR negativo efectuado como máximo cinco días antes de la disputa de la prueba.