Carballés planta cara a Novak Djokovic

No pudo ser. Roberto Carballés cayó en su debut en el US Open ante el número uno del mundo, Novak Djokovic, por 6-4, 6-1 y 6-4 en un encuentro en el que el granadino plantó cara en el primer set pero en el que no pudo con la mayor experiencia del serbio, que demostró que va a por el torneo estadounidense y repetir así título.

Carballés realizó un excelente primer set, jugándole de tú a tú a un Djokovic que se vio sorprendido por la intensidad y la movilidad de su rival, que en los ocho primeros juegos jugó a su nivel, llegando a estar cuatro juegos iguales. Pero la ruptura del servicio en el noveno juego comenzó a desnivelar la balanza en favor del número uno, que se llevó la primera manga por 6-4 en cuarenta y cinco minutos.

Sin embargo, el segundo set fue muy distinto. Djokovic subió la intensidad de su juego y en un visto y no visto logró un 3-0 que dejó encarrilada la manga. Pese a recortar distancias y contar con un 40-30 para ponerse 3-2, la mayor experiencia del serbio hizo que se llevara el juego y casi el set, pues con 4-1 volvió a romper el servicio de Carballés para cerrar la manga.

El espíritu combativo del granadino volvió a resurgir en el inicio del tercer set pero esta vez Novak no quiso sorpresas. Aprovechó su capacidad para romper el servicio para imponerse finalmente por 6-4 en una hora y 52 minutos. Acabó el sueño del tenista granadino, número 76 del ránking, que dio la cara ante el claro favorito del último Grand Slam.