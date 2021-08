Carlos Rodríguez se queda a siete segundos de lograr el triunfo en el Tour del Porvenir

El ciclista granadino Carlos Rodríguez (Ineos) se quedó este domingo a siete segundos de conseguir la victoria final en el Tour del Porvenir tras ganar en solitario la novena y última etapa, de 151,6 kilómetros, entre La Toussuire y el puerto de Petit Saint-Bernard.

El corredor de Almuñécar, que empezó la última jornada a 2:18 minutos del líder, el noruego Tobias Johannessen, rozó la proeza tras protagonizar un ataque en solitario a más de 60 kilómetros de la meta. Rodríguez había anticipado que iba a "dar guerra" y cumplió lo prometido en la última jornada, sin resignarse al segundo puesto pese a la gran diferencia que le separaba del líder.

Junto a Arrieta

En el ascenso al Col de l'Iseran, un clásico de los Alpes, demarró el sexitano que enlazó con Igor Arrieta, presente en la fuga de la jornada. Juntos fueron aumentando la diferencia sobre los gemelos Johannessen (Anders y Tobias) hasta 1:40.

El líder tuvo que asumir personalmente el trabajo de caza en el ascenso al Petit Saint Bernard porque Rodríguez amenazaba seriamente su liderato. Pero la exhibición del granadino no tuvo más premio que la victoria de etapa dado que el noruego salvó por los pelos el liderato. El Tour del Porvenir es una carrera reservada a menores de 23 años y Rodríguez tiene 20 y aún así se impuso en el Premio de la Montaña además de terminar primero en la clasificación de los jóvenes de segundo año.

Al término de la prueba, el sexitano declaró que “conseguir la general habría sido un bonito regalo pero estoy contento por las buenas sensaciones que he tenido y por vencer la etapa”. Rodríguez no quiso olvidarse de sus compañeros y señaló que ha sido “gracias al apoyo de mis compañeros y de todo el staff”. Aunque para la joven promesa del ciclismo nacional lo importante fue “ver que me he encontrado bien y volver a ganar después de tanto tiempo, aunque sí que da un poco de rabia haberme quedado tan cerca pero estoy contento”.

El historial del Tour del Porvenir presenta nombres españoles como el de Miguel Indurain, Marc Soler y Rubén Fernández, y otras grandes figuras como el esloveno Tadej Pogacar o el colombiano Egan Bernal.